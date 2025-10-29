Ovo je prijateljstvo trojice kandidata 'Života na vagi': 'Idi do finala, pokaži svima svoj dalmatinski dišpet i zapamti...'

"Lijepo je vidjeti da su mi se ponovno cimeri vratili u sobu, dva bolja cimera nisam mogao poželjeti", podijelio Ante ne skrivajući oduševljenje. No, nije ni slutio da ga čeka još veće iznenađenje - ono koje stane na list papira, a vrijedi više od bilo koje nagrade.

Antin bivši cimer i prijatelj Zoran pripremio mu je pismo podrške, želeći mu dati dodatnu snagu za posljednje i najteže dane u showu. Riječi ispisane na papiru otkrile su dubinu njihovog odnosa i snagu veze stvorene daleko od očiju javnosti.

"Svaki tvoj korak, svaki trenutak truda i svaka kap znoja vode te bliže cilju. Vjeruj u sebe onoliko koliko i ja vjerujem u tebe. Rezultat će doći, mada je već sada jako vidljiv", pročitao je Ante ganutim glasom. Poruka je završila snažnim poticajem koji je odjeknuo imanjem: "Sretno prijatelju, idi do finala i pokaži svima svoj dalmatinski dišpet i zapamti, pobjednik je onaj koji nikad ne odustaje, čak i onda kad je najteže."