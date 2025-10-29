Emisije
Život na vagi

Ovo je prijateljstvo trojice kandidata 'Života na vagi': 'Idi do finala, pokaži svima svoj dalmatinski dišpet i zapamti...'

Kada su se na setu pojavili bivši natjecatelji, atmosfera se ispunila emocijama. Njihov dolazak nije bio samo iznenađenje, već i prijeko potreban vjetar u leđa finalistima. Posebno dirljiv bio je ponovni susret bivših cimera

RTL.hr
29.10.2025 08:00

"Lijepo je vidjeti da su mi se ponovno cimeri vratili u sobu, dva bolja cimera nisam mogao poželjeti", podijelio Ante ne skrivajući oduševljenje. No, nije ni slutio da ga čeka još veće iznenađenje - ono koje stane na list papira, a vrijedi više od bilo koje nagrade.

Antin bivši cimer i prijatelj Zoran pripremio mu je pismo podrške, želeći mu dati dodatnu snagu za posljednje i najteže dane u showu. Riječi ispisane na papiru otkrile su dubinu njihovog odnosa i snagu veze stvorene daleko od očiju javnosti.

"Svaki tvoj korak, svaki trenutak truda i svaka kap znoja vode te bliže cilju. Vjeruj u sebe onoliko koliko i ja vjerujem u tebe. Rezultat će doći, mada je već sada jako vidljiv", pročitao je Ante ganutim glasom. Poruka je završila snažnim poticajem koji je odjeknuo imanjem: "Sretno prijatelju, idi do finala i pokaži svima svoj dalmatinski dišpet i zapamti, pobjednik je onaj koji nikad ne odustaje, čak i onda kad je najteže."

Cimeri, Život na vagi
Cimeri, Život na vagi FOTO: RTL

Zoran je kasnije objasnio svoje motive, otkrivši koliko mu je prijateljstvo sa Antom i Dudom značilo nakon povratka u stvarni svijet. "Razmišljao sam da pismo bude malo emotivno, a ponajprije motivirajuće", rekao je.

Dubravko je priznao osjećaj usamljenosti nakon izlaska iz showa. "Doma sam sam i onda baš su mi falili. Nekad bi s nekim porazgovarao, a nemaš s kim. Baš su me falili, jedan i drugi."

Za Antu, ovaj čin podrške stigao je u ključnom trenutku. Suočen s golemim pritiskom finalnog tjedna, priznao je koliko mu znači povratak prijatelja. "Cimeri koji su mi došli kao potpora... to je baš ono što mi je trebalo da izguram ovaj show do kraja", zaključio je.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

