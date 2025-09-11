Ovo još nismo vidjeli! Edo ima proročanstvo za Domagoja: 'Prvi kandidat koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!'

Na drugom vaganju u showu izgubio je 6,7 kilograma, što znači da je u samo dva tjedna skinuto ukupno 16,8 kilograma ! "Van sebe sam! Drugi put zaredom", uskliknuo je Domagoj s nevjericom, dok je gledao brojku na vagi. Njegova upornost i rad oduševili su i trenera Edu, koji ovaj put nije mogao zadržati emocije pa je prvi put u showu izrekao nešto zaista nevjerojatno. "Ja ću biti hrabar i reći nešto što osjećam već neko vrijeme, Domagoj je prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!", rekao je Edo pred svima. "Ako se ovakav trend nastavi, moje proročanstvo bi se moglo ispuniti."

Ovo je prvi put da je trener tako otvoreno istaknuo jednog kandidata kao potencijalno najuspješnijeg u povijesti showa. Domagoj se za sada ne zamara velikim brojkama, već ide korak po korak.

