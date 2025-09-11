Emisije
Život na vagi

Ovo još nismo vidjeli! Edo ima proročanstvo za Domagoja: 'Prvi kandidat koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!'

Domagoj, najteži kandidat devete sezone 'Života na vagi', opet je šokirao rezultatima

RTL.hr
11.09.2025 07:00

Na drugom vaganju u showu izgubio je  6,7 kilograma, što znači da je u samo dva tjedna skinuto ukupno 16,8 kilograma! "Van sebe sam! Drugi put zaredom", uskliknuo je Domagoj s nevjericom, dok je gledao brojku na vagi. Njegova upornost i rad oduševili su i trenera Edu, koji ovaj put nije mogao zadržati emocije pa je prvi put u showu izrekao nešto zaista nevjerojatno. "Ja ću biti hrabar i reći nešto što osjećam već neko vrijeme, Domagoj je prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!", rekao je Edo pred svima. "Ako se ovakav trend nastavi, moje proročanstvo bi se moglo ispuniti."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Ovo je prvi put da je trener tako otvoreno istaknuo jednog kandidata kao potencijalno najuspješnijeg u povijesti showa. Domagoj se za sada ne zamara velikim brojkama, već ide korak po korak. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi



