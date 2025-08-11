Emisije
Život na vagi

Ovo su kandidati nove sezone 'Života na vagi': Ulaze u ovu borbu s jednim ciljem: promijeniti svoj život zauvijek

Deveta sezona RTL-ova showa 'Život na vagi' dobila je novu kulisu - snima se u samom srcu Hrvatskog zagorja, u etno selu Zaboky pokraj Zaboka, gdje sada novi kandidati pomiču granice vlastitih mogućnosti, bore se s kilogramima, suočavaju sa svojim osjećajima i otkrivaju koliko su snažni iznutra...

RTL.hr
11.08.2025 15:33

Tko će pronaći sebe među brežuljcima i stazama koje vode prema zdravijem životu, gledatelji će doznati na jesen u novoj sezoni 'Života na vagi' - samo na RTL-u i platformi Voyo!

Život na vagi

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' poručila novima: 'Posloži se u glavi i promjena će doći'

