Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi': Zajedno imaju više od dvije i pol tone!

Iz mjesta Breznica kod Varaždina dolazi Davorka Roginek koja živi za svoju obitelj, no sada je došlo vrijeme da se posveti sebi. Optimistična bez obzira na brojne životne izazove, Davorka se sada odlučila suočiti s još jednim - vratiti kilažu koju je imala prije pet, šest godina, kada se počela debljati. Voljela bih imati čvršći karakter pa da ne upadam u začarani krug s hranom. Bojim se da se ne razbolim i da se neću moći normalno kretati", iskreno kaže 35-godišnjakinja i objašnjava zašto se prijavila u 'Život na vagi': Želim maknuti veliki teret sa svojih leđa. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu dobru osobu zarobljenu u toj ogromnoj težini, no u budućnosti znam da ću biti puno mršavija i staloženija u glavi - spremna sam izboriti se za sebe."

Iz Velike Ludine dolazi Maja Marušić, majka troje djece koja želi u potpunosti uživati u aktivnostima s njima, no zbog trenutačne kilaže, to nije moguće pa se zato i prijavila u 'Život na vagi'. Kad odem s djecom na izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom", kaže 43-godišnja prodavačica i objašnjava kako sada ne može dugo trčati, hodati uzbrdo ili trenirati nešto te se boji da bi se zbog viška kilograma mogla ozlijediti. Maja nema problem zauzeti stav i izboriti se za sebe i zadovoljna je sa svime u životu osim što želi biti mršavija, no svjesna je da je pred njom proces koji će joj u potpunosti promijeniti život.

Marija Novak (25), Vukovar