Ovo su ključni trenuci 'Života na vagi': Goran ispričao da nisu imali za kruh, a Anđela se svakim danom sve više slama

Anđela je uganula zglob, a Edo je otkrio da je ona trenutačno njegov najveći problem u timu te rekao: Ona više nije prisutna umom, ona je vani. Ona ne zna biti sebična, ne zna misliti na sebe jer to jednostavno nije naučila - godinama se brine samo o svojoj djeci." Anđela i dalje smatra da će uspjeti još izdržati zbog sebe, ali i obećala je Keti Ćorvili, bivšoj kandidatkinji iz Života na vagi', da će se nastaviti šetati uz Rijeku dubrovačku te svom suprugu koji joj je već dogovorio treninge. Nisam se oprostila, čekam što će vaga pokazati, nadam se da ću izgubiti barem tri kilograma", rekla je Anđela, a Edo je dodao da je i ostatak tima zabrinut za Anđelu. Ispred kuće o Anđeli su razgovarali Ljube, Silvija i Goran. Vidim da se lomi i da joj je dosta teško. Ona odradi trening, ali je odsutna", rekla je Ljube, a Silvija dodala: I svaki dan je sve gore." Goran je komentirao kako vidi da joj djeca previše nedostaju i da nije spremna na izolaciju bez njih te zaključio: Ako stvarno ne može više, treba nam reći da to možemo iskoristiti kao stratešku prednost."

Trener Edo pokušao je iz kandidata Mislava Šepića izvuči emociju, no dobio je nešto sasvim suprotno. Edo je podigao glas na njega, sve s namjerom da će se u Mislavu nešto probuditi. "Poželim potaknuti pasivnu agresije da se u obliku aktivne ispolji kroz trening. Želim od njega nešto za što se on može uhvatiti", rekao je Edo i zamolio Mislava da iz sebe sve izbaci. "Idem unutra, idem unutra", rekao je Mislav. Povukao se i otišao u kuću. "Pusti me na miru, makni se", rekao mu je Mislav. Edo se oglušio. "Ako želiš postati osoba kakva nikad nisi bio, onda moraš raditi stvari koje nikada nisi radio", rekao je Edo. Mislav je ponavljao kako mu treba odmor te da se ne osjeća dobro.