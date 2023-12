Ovo su najbolji trenuci 'Života na vagi': Kilogrami se tope kao sladoledi na suncu, a Kruno napustio show na rođendan

Goran Bartulović i fenomenalan rezultat!

Čak šest kilograma Goran Bartulović skinuo je na posljednjem vaganju u showu 'Život na vagi'. Kapetan plavog tima ne može biti ponosniji. "Ako ovako nastaviš, vratit ćeš se ti u svoje dvadesete", našalila se voditeljica Marijana Batinić.

"To je iznenađenje za mene. Nisam očekivao da ću skinuti šest kilograma. Očekivao sam dobru vagu, otprilike četiri kilograma, a šest mi je bilo - wow", rekao je Goran, koji je na prošlom vaganju imao plus. Sada je skinuo 4,6 posto tjelesne mase. Marijana ga je pitala što on radi da tako skida kilograme. "Treniram. I spavam", rekao je.

"Ovaj čovjek je oličenje toga kako se radi ovaj proces. Svaka čast svima, znam da vam nije lagano, ali meni je ovo važno istaknuti. On toliko radi, on se toliko trudi, od pravog dana do danas i sve drugo da kažem bilo bi pogrešno", rekao je trener Edo.