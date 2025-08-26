Emisije
Život na vagi

Ovo su najteži kandidati 'Života na vagi' do sada: Zajedno imaju 2830 kilograma

Od 1. rujna u 21:15 na RTL-u, publika će upoznati nove kandidate 'Života na vagi' koji su odlučili napraviti veliku životnu promjenu i krenuti putem zdravlja, discipline i novih navika. S ukupnom težinom od 2830 kilograma, ovi hrabri ljudi suočit će se s izazovima koji zahtijevaju iznimnu volju, snagu i upornost.

26.08.2025 13:00
Život na vagi
Život na vagi

Dominik za RTL.hr o svojim ciljevima u 'Životu na vagi': 'Volio bih obući stare tenisice i ponovno zaigrati košarku'

