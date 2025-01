Ovo su najveće želje kandidata 'Života na vagi': Oni sanjaju o roditeljstvu, a njoj je cilj vojna karijera

icon-close

Kandidati 'Života na vagi' za RTL.hr su otkrili svoje želje i ciljeve u 2025. godini pa tako neki želje smršaviti, a neki upisati vojsku. Kandidatkinja Larisa Emšo za RTL.hr je priznala da je jako odlučna nastaviti skidati kilograme. Naime, Larisa sada ima 80 kilograma, a do ljeta joj je cilj doći na 70 ili čak 65 kilograma. ''Tako će i biti, znam zato što sam prvi put u životu toliko odlučna u ovome da to ne mogu uopće opisati - raketa do ljeta!'', rekla je Larisa za RTL.hr.

icon-expand Larisa, Život na vagi FOTO: Privatan album

Tomislav je u 2025. odlučio trenirati intenzivno kao u showu i poraditi na mišićnoj masi, na finalnom vaganju je imao 123,3 kilograma, a do ljeta mu je cilj doći do svoje idealne kilaže što je 110 kilograma. "U novoj godini mi je želja da do ljeta dođem to svoje idealne kilaže, a to je 110 kilograma tako da bi uz svoje standardne treninge radio i na masi. Zbog toga će to možda biti malo sporije – vidjet ćemo kako će to ići u praksi", rekao je Tomislav za RTL.hr.

icon-expand Tomislav, Život na vagi FOTO: RTL

Marija Novak je priznala kako si je jednu želju već ostvarila, a onoj drugoj se nada ostvariti ove godine. ''Već sam si ostvarila to da počinjem raditi s novom godinom, a u 2025. mi je cilj upisati vojsku – to bih jako željela i to mi je neki prvobitni cilj'', ispričala je Marija.

icon-expand Marija i Alina, Život na vagi FOTO: Privatan album

Nina Slišković je za također za RTL.hr otkrila svoju veliku želju u 2025. godini. ''Prije svega želim ostati zdrava i da se moj put u ovom smjeru nastavi što se načina života i skidanja kilograma tiče. Također, nadam se da će se u 2025. godini naša obitelj proširiti za neke nove članove'', rekla je Nina.

icon-expand Nina, Život na vagi FOTO: Privatan album

Istu želju ima i pobjednik sedme sezone 'Života na vagi' Mislav Šepić koji je nedavno proslavio 39. rođendan. ''Rođendan sam proslavio sa suprugom, sestrom i prijateljima, a želja mi je da iduće godine dobijem dijete i nastavim održavati kilažu te da svi budu živi i zdravi'', rekao je Mislav.

icon-expand Mislav Šepić FOTO: Privatni album

