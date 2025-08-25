Ovo su svi kandidati devete sezone 'Života na vagi'!

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo

icon-close

Od 1. rujna u 21.15 na RTL-u, publika će imati priliku upoznati kandidate 'Života na vagi' koji su odlučili napraviti veliku životnu promjenu i krenuti putem zdravlja, discipline i novih navika. Tko su oni i kakve priče donose, donosimo u nastavku.

Nena (27)

Iz Dicma dolazi Nena koja svoj život promišlja s puno emocija i još više snova, a za sebe kaže da je uporna, zabavna i iskrena. "Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti", kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži.

icon-expand Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu, a najveći strah su zdravstveni problemi i pomisao da bi mogla izostati s obiteljskih fotografija, pa je prijava u 'Život na vagi' bio ispravan potez. "Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtjeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara", kaže 26-godišnjakinja koja radi kao zaposlenica tvornice za preradu ribe. Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Domagoj (41)

Društven, šaljiv i snalažljiv, ali i tvrdoglav te ponekad malo lijen - tako sebe opisuje Domagoj, kuhar iz Zagreba koji kuhanje ne doživljava samo kao posao nego kao strast. "Oduvijek sam volio kuhati. Istina, zna biti stresno i naporno, ali dinamika i kreativnost tog posla su ono što me puni energijom", kaže 41-godišnjak koji se u kuhinji osjeća kao kod kuće.

icon-expand Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Najviše ga zabrinjavaju zdravstvene posljedice, ali i mogućnost da zbog težine jednog dana ne bi mogao raditi svoj posao punom snagom. Upravo zato odlučio je stati na kraj starim navikama. "Ovo je zadnji vlak. Moram uskočiti jer ovako više ne ide. Želim biti zdraviji, uživati više s obitelji, vratiti se nogometu, ići na Dinamove utakmice, a možda se odvažiti i na skok padobranom, bungee jumping ili rafting", iskreno kaže. Domagojev najveći uzor bio je pokojni djed - čovjek od kojeg je puno naučio i s kojim je dijelio najljepše trenutke djetinjstva. Kad bi mogao vratiti vrijeme, priznaje, jednostavno bi manje jeo i bio mršaviji, a u budućnosti se vidi u ulozi šefa kuhinje u nekom dobrom restoranu - nasmiješen, zdrav, zdravljem i s novom energijom, spreman za sve životne izazove.

Zoran (43)

Zoran iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, opisuje sebe kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju.

icon-expand Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Višak kilograma prati ga od školskih dana, a ponekad se znao suočiti i s uvredama, osobito u višim razredima osnovne škole. Danas ga najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar pa je njegov motiv za prijavu u 'Život na vagi' jasan - želi skinuti kilograme i poboljšati zdravlje. "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost", kaže 43-godišnjak. Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti. Sada je spreman napraviti promjenu - za sebe, svoje zdravlje i sve avanture koje ga tek čekaju.

Ana (34)

Već se godinama 34-godišnja Ana nesebično brine o napuštenim psima, no sada je shvatila da i njoj treba pomoć. "Umorna sam od težine", emotivno kaže. Dodaje kako joj je višak kilograma oduzeo brojne male radosti - od mogućnosti trčanja do kupnje željene obuće i odjeće.

icon-expand Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Ana se sjeća trenutaka koji su je povrijedili - kao kada je u šali pitala kozmetičarku hoće li stol izdržati njezinu težinu. No iza te šale krije se ozbiljna briga: strah da njezino srce jednoga dana više neće moći podnijeti teret koji nosi. Najveći uzor joj je mama, žena kojoj se divi cijelim srcem. Kada bi mogla mijenjati prošlost, prvo bi smršavjela, a zatim tati kupila zemljište s kućom da ne bude tako daleko. Sebe trenutačno vidi kao neku debelu nezadovoljnu curu, no vidi i kako u toj curi tinja odlučnost. U bliskoj budućnosti želi postati sretna, vesela žena bez nagomilanih kilograma koja nastavlja živjeti punim plućima - za sebe, svoju obitelj i sve pse koje će još spasiti.

Ivan (25)

Zagrepčanin Ivan, poznat kao GallaSandalla, ima oko pola milijuna pratitelja na raznim društvenim mrežama te svojom kreativnošću neprestano privlači publiku. Živi ono što voli, a poslom influencera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama uspješno spaja maštovitost i poduzetnički duh. Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija", otkriva 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi.

icon-expand Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Opisuje se kao poduzetnik i vizionar, ali i kao iskrena, velikodušna i pouzdana osoba. Ivanov glavni motiv je pokazati sebi i drugima kako je zdravlje prioritet te da je sposoban napraviti velike promjene. Priznaje da višak kilograma vidi više kao izazov nego kao prepreku i smatra da je upravo sada pravi trenutak za novi početak. Iako je bio meta uvreda zbog težine, njegovo samopouzdanje ostalo je netaknuto. Ivan pritom naglašava da ga to nikad nije pretjerano diralo. Ipak, zabrinjava ga zdravlje i boji se prerane smrti. Zato se prijavio u 'Život na vagi' s jasnom namjerom da stavljajući brigu o tijelu na prvo mjesto - svoj život preokrene nabolje. Kad bi nešto mijenjao, to bi bio izgled - ne zbog taštine, nego zbog zdravlja. Vidi sebe kao ustrajnu osobu koja može i hoće napraviti preokret u svome životu, a za pet godina zamišlja sebe vitkijeg, s pet puta više pratitelja i barem stotinu novih uspješnih projekata. Za njega 'Život na vagi' nije samo put mršavljenja - to je nova razina igre, a cilj mu je izaći kao pobjednik.

Snežana (46)

Snežana iz Zagreba po prirodi je odlučna, topla i zaštitnički nastrojena - osobina koja se odražava i u njezinu poslu zaštitarke. Volim posao koji radim, u njemu sam pronašla sebe. A s obitelji volim raditi apsolutno sve - kod nas je atmosfera topla, ponekad i komična, baš prava obiteljska", kaže.

icon-expand Snežena, Život na vagi FOTO: RTL

Priznaje da ju je u prošlosti boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, no danas joj takve riječi ne mogu naštetiti. Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti", objašnjava 46-godišnjakinja. Ipak kaže da joj višak kilograma otežava život - ne može roniti, dugo hodati, trčati ni plesati, a najviše se srami skinuti u kupaći kostim. Zabrinuta je zbog svog zdravlja i često si postavlja pitanje - zašto sam si to dozvolila? Zato je i odlučila da je pravo vrijeme za 'Život na vagi' jer, kako kaže, organizam joj vapi za pomoći. Kaže da su njezini junaci svi oni koji priznaju da imaju problem i ne boje se tražiti pomoć, a od sportaša istinski se divi Kostelićima i braći Sinković. Ne skriva da je ljuta što se dovela u sadašnju situaciju - ali spremna je mijenjati se! Odlučna je da se u budućnosti bavi humanitarnim radom, da i dalje radi posao koji voli te uživa u svemu što joj sada kilogrami uskraćuju.

Katarina (45)

Katarina (45) iz Splita opisuje sebe kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena. "Prije nisam bila takva", iskreno kaže. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi. "Ništa ne volim na sebi", priznaje i dodaje kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti.

icon-expand Katarina FOTO: RTL

Višak kilograma joj uskraćuje sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske u klubove i duge šetnje. Sanja o tome da stane u traperice, no ono što je plaši nije izgled, nego pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato odlučila se prijaviti u 'Život na vagi', motiv joj je pružiti svom djetetu što kvalitetnije djetinjstvo. "Pravo je vrijeme jer vremena više nemam", kaže 45-godišnja Kate. Priznaje da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.

Ante (43)

Ante (43) iz Kaštel Sućurca je čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkoga glasa koji kaže da je uvijek raspoložen za neku feštu i pjesmu. Ipak, iza te vedrine skriva se zabrinutost zbog viška kilograma pa priznaje kako je bio meta uvreda, ali ga najviše plaše bolest i rana smrt. Zbog kilaže ne može trčati, a planinarenje, bicikliranje, ronjenje i rafting zasad su neostvareni snovi.

icon-expand Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Njegova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' bila je obitelj, naime, želi biti uzor svom sinu i pokazati mu da se loše navike mogu promijeniti. "Ne želim da se deblja kao tata", iskren je 43-godišnjak. Inspiriraju ga dobri očevi koji svoju djecu odgajaju s ljubavlju i predanošću, a posebno bivši kandidat showa Josip Čapo, čiji mu je moto 'hodaj, pa hodaj' ostao urezan u pamćenje. Kad se danas pogleda u ogledalo, vidi debelog čovjeka, ali i osobu koja zna što treba mijenjati. Za pet godina zamišlja sebe zdravijeg, mršavijeg i sretnijeg - spremnog na planine, bicikl i sve avanture sa sinom koje ga sigurno čekaju.

Ivica (41)

Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' izazvao veliko zanimanje javnosti, Ivica ponovno ulazi u show - ali ovaj put s posebnim uvjetom. Njegov je zadatak jasan: prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smije imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone - 189,8 kilograma!

icon-expand Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Ivica je na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost. Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun", kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi. Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško", ističe 41-godišnjak.

Antonija (29)

Antonija iz Stobreča prošle je sezone sa 214,2 kilograma postala najteža kandidatkinja u povijesti showa. "Želim skinuti teret ne samo s tijela nego i s uma i srca", kaže 29-godišnjakinja, koja priznaje da joj je osma sezona pokazala koliko zapravo može kad se usudi krenuti. Njezine želje ostaju iste - putovati, isprobati sportove, odijevati se kako želi i osjećati se kao i druge mlade žene. Kilogrami su do sada određivali moj život, ali sada ja želim preuzeti kontrolu. Moj je cilj naučiti voljeti sebe, izgraditi samopouzdanje i dokazati da mogu više nego što mislim."

icon-expand Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Iako priznaje da joj je razdoblje nakon showa bilo psihički zahtjevno, naglašava da je nastavila raditi na sebi: "Moj put od finala prošle sezone do početka devete sezone bio je psihički težak. Trenirala sam, postala sigurnija u sebe i sretnija." Otkrila je da je vježbala tri puta tjedno i pazila na prehranu.

Josipa (49)

Josipa ima 49 godina i dolazi iz Kostrene, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Željela bih naučiti veslati kanu ili kajak, a velika želja mi je otići s djecom na putovanje izvan Hrvatske", priznaje Josipa kojoj je obitelj najveći pokretač. Iako je zbog kilograma ponekad bila na meti uvreda, još veći strah od toga je pomisao da bi bolest mogla spriječiti njezinu igru s unucima u budućnosti. Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san. Želja mi je udomiti dijete", kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Dubravko (58)

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti.

icon-expand Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću. Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života", kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi. Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu. Nema više odgađanja", odlučno poručuje.

Zvonimir (34)

Zvonimir ima 34 godine, dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla. Sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'.

icon-expand Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Iako ga je višak kilograma pratio od djetinjstva, Zvonimir nikad nije dopustio da ga spriječi u isprobavanju novih stvari. No kako godine prolaze, sve jasnije osjeća posljedice. Želja mi je da se dovedem u red i da napravim tijelo kakvo sam oduvijek htio, ali sam stalno odgađao", priznaje. Najveći strah mu nije vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Boji se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju. Upravo zato ovaj put ne želi tražiti izgovore. Uvijek je bilo ono 'sutra krećem', ali to sutra nikako nije došlo. Sada je stvarno vrijeme za promjene i moram poduzeti mjere za bolji život", kaže odlučno.

Tamara (31)

Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život. Bit će teško, ovo vrijeme želim posvetiti sebi - pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", iskreno priznaje.

icon-expand Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je ustati iz kreveta, zavezati tenisice ili se popeti stepenicama. No iza tih problema krije se i dublji strah. Moja mama je izgubila bitku s bolestima srca i krvnih žila. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje", govori Tamara, koja je svjesna da je upravo zdravlje najvažniji razlog za promjenu. Moj motiv je moja curica Lea - jer joj je potrebna mama", naglašava i dodaje da su joj roditelji najveći uzori zbog ljubavi, međusobnog poštovanja i skladnog braka. A kada razmišlja o budućnosti, vidi sebe zdravu i vitku, u vlastitom frizerskom salonu, kao ponosnu i nasmijanu mamu svoje tinejdžerice.

Marija (25)

Marija dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti", zabrinuto kaže 25-godišnjakinja koja radi kao sous chef.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Marija se prisjeća i teških trenutaka. U školi je, kaže, bezbroj puta doživjela uvrede, no smatra da će to sve doći na svoje kad skine kilograme. Iako ponekad vidi sebe, kako kaže, zarobljenu u salu, u budućnosti zamišlja drugačiju sliku - zdravu, vitku i sretnu sebe u braku i s troje djece. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti. Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo", kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: A voljela bih nositi i haljinu!"

Ivana (38)

Ivana za sebe kaže da je komunikativna, snalažljiva, vedra, uporna i tvrdoglava - no iza tog optimizma skriva se težina koja je već godinama sputava u svakodnevici. Najviše se sramim kad trebam kupiti odjeću, a nema veličine za mene. Ili kad na poslu trebam nešto napraviti, a ne mogu zbog svoje težine", priznaje 38-godišnja Bjelovarčanka.

icon-expand Ivana, Život na vagi FOTO: RTL

Kao djevojčica sanjala je da postane policajka ili vojnikinja, no još u osnovnoj školi shvatila je da zbog kilograma to neće biti moguće. Danas joj je teško sagnuti se i zavezati cipele, ustati iz kreveta ili normalno potrčati. Najveći strah joj je da će zbog težine prerano umrijeti ili postati teret vlastitoj djeci. Upravo zato odlučila je stati pred izazov i potražiti pomoć. Uvijek je nešto drugo bilo bitnije od mene, ali došla sam do ruba i ne mogu više ovako. Moj je motiv da mi pomognu stručne osobe jer sama ne mogu", iskreno kaže Ivana. Kao uzore navodi bivše kandidate Ivana Krolu i Gabrijelu Crnjac, koji su joj dokaz da se upornošću i nakon showa može nastaviti boriti i pobjeđivati. A sada je i ona spremna krenuti tim putem - da bi živjela zdravije, s manje boli i više ponosa, ovaj put s fokusom na sebe.

Ema (19)

Ema dolazi iz Špišić Bukovice, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama", iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi'", otkriva.

icon-expand Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Put do tog sna nije bio lagan. U školi je često doživljavala uvrede - govorili su joj su da će pojesti svu djecu u razredu. Ipak, Emu najviše zabrinjava budućnost: boji se bolesti i pomisli da možda neće moći postati majka. Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena", kaže Ema, koja vjeruje da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala. Kao uzor navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu showa čija je životna priča i gubitak kilograma inspiriraju. Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene. Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete", govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

Dominik (32)

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela", kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL