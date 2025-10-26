Ovo su trenuci kad nam je Mare iz 'Života na vagi' ukrala srce: Šarm, smijeh i iskrenost koja razoružava!

Od janjeta na samom početku, do gimnastičke zvijezde i suza na vagi - Marija je svojim humorom i toplinom postala jedna od najomiljenijih kandidatkinja ove sezone

Neke priče u 'Životu na vagi' pamtimo po transformacijama, neke po dramama, a neke po tome što su nas nasmijale i dirnule u isto vrijeme. Upravo takva je priča kandidatkinje Marije (Mare), čiji su spontani komentari i veliki osmijeh postali sinonim za najtoplije trenutke ove sezone. Od prvog dana jasno je dala do znanja da život s njom nikada nije dosadan. Još u prvoj emisiji Mare je pokazala zašto će biti omiljena gledateljima. Dok su se kandidati mučili s prvim fizičkim izazovom, ona je uz smijeh i vedar duh pronašla vlastitu motivaciju. "U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore, da ja moram do tog janjeta doć!", rekla je, a cijela ekipa prasnula u smijeh.

Bio je to početak jednog od najšarmantnijih televizijskih putovanja ove sezone. Mare nikada nije skrivala istinu, ni pred nutricionisticom, ni pred kamerama. Kad je Martina otkrila da je u jednom danu pojela tri pizze i 50 grama soli, Mare se samo iskreno nasmijala i rekla: "Jesam, bila sam gladna."

Ispod sloja šale i pozitivne energije, Mare krije duboku emotivnost. U jednoj od najdirljivijih ispovijesti otkrila je da je molila Boga i uplaćivala mise da uđe u show jer je željela promijeniti život. "Što će mi muško koje me ne podržava?", rekla je prisjećajući se bivše veze koja ju je sputavala, ali i trenutka kad je odlučila staviti sebe na prvo mjesto. Njezina iskrenost dirnula je trenere i publiku.

Marijina priča dobila je novu dimenziju kad je otkrila da ju vani čeka najbolji prijatelj - muškarac koji ju voli već četiri godine. "Rekao mi je: 'Imaš ti 150 ili 90 kila, ti si meni ista.'"prepričala je. Odsutnost mobitela i svakodnevne komunikacije pokazala joj je koliko joj znači. "On mi je tolika podrška. Kad izađem odavde, prvo ću njemu javiti na mobitel", rekla je. To je bio trenutak koji je raznježio i trenere i gledatelje - autentična, nježna i zaljubljena Marija.

Jedan od najslađih trenutaka sezone dogodio se kada je odlučila napraviti pokret koji nije mogla godinama - zvijezdu. Trenerica Mirna ostala je bez riječi: "Bravo na hrabrosti, nisam mislila da ćeš uspjeti podići noge, wow!" Mare je pokazala da je njezin duh jači od bilo kakve prepreke, i da iza vedrog osmijeha stoji lavica koja se bori. Na kraju, Mare je pokazala i onu borbenu stranu koja je bila skrivena iza šala. Priznala je da se prije često izvlačila na bol u nozi, ali da sada ide preko nje. "Ova prilika ti se pruža jednom u životu. Tu sam radi sebe došla, da svoj život promijenim za 360 stupnjeva", rekla je odlučno.

U njezinim riječima i postupcima gledatelji prepoznaju nekoga tko je stvaran, tko ima slabosti, ali i snagu da se digne i krene dalje. Zbog toga nije čudo što je jedna od najomiljenijih kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi'.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

