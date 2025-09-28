Emisije
Čestitamo! Vjenčali se Silvija i Mislav iz 'Života na vagi'. Na svadbi bio gotovo cijeli crveni tim i trener Edo

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' jučer su se vjenčali

RTL.hr
28.09.2025 10:26

Silvija i Mislav prije dvije sezone upoznali su se u showu 'Život na vagi', a dvije i pol godine kasnije postali su muž i žena. Prekrasno vjenčanje održano je jučer u Sesvetama, a na svadbi je bilo više od 200 ljudi. Bio je skoro cijeli crveni tim, a pridružio im se i trener Edo te Marijana Batinić.

Atmosfera je bila odlična, a društvene mreže gorjele su od fotki i videozapisa s lude zabave.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

