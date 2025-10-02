Panika prije velikog izazova u 'Životu na vagi': 'Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati'

Rivalstvo je nakratko stavljeno sa strane jer crveni i plavi sada moraju disati kao jedan. Njihov zadatak nikad nije bio važniji: samo ako zajedno izgube najmanje dva posto svoje težine, svi će ostati u showu. U suprotnom, onaj s najmanjim rezultatom pakira stvari i odlazi kući.

Jutro u kampu počelo je uz pjesmu. Atmosfera je odlična, svi smo dobre volje, veseli, baš neka dobra vibra", priznala je Kate. No veselje nije moglo u potpunosti sakriti tugu zbog Galle, koji je prošli tjedan napustio show. Crveni tim izgubio je jednog našeg slatkog, malog, medenog lidera, ali što je tu je - moramo, nažalost, ići dalje", kaže Sneki, a Kate nastavlja: Bio je on za zezanciju, ali već znaš da je svaki tjedan jedan manje pa prihvatiš da je tako."

Sada, kad su svi u istom timu, i odnosi se mijenjaju. Veselim se suradnji, nismo rivali", rekao je Zvone Dominiku, a ovaj je kroz smijeh poručio: Vrijeme je i da plavci pobijede." Ipak, pred njima je težak zadatak. Mislite li da je realno izgubiti dva posto u prosjeku?" pita se Dominik. Sve je moguće. Da nije moguće, ne bi nam zadali taj zadatak", uvjerena je Kate dok Dominik ne skriva brigu: Ovaj će tjedan biti vrlo zahtjevan i bojim se da su ta dva posto u prosjeku nedostižna."

Osim vaganja, natjecatelje čeka i novi veliki izazov, ovaj put u bajkovitom okruženju dvorca Trakošćan. Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku: dvorac, vitezove, a jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme", najavio je Edo. Zadaci neće biti nimalo jednostavni - čeka ih 1000 metara uzbrdice prije nego što uopće stignu do dvorca, a zatim sat vremena da pronađu skriveni predmet.