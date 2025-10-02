Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Panika prije velikog izazova u 'Životu na vagi': 'Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati'

U 'Životu na vagi' počeo je osmi tjedan - i to ne bilo kakav, nego tjedan podrške!

RTL
02.10.2025 10:54

Rivalstvo je nakratko stavljeno sa strane jer crveni i plavi sada moraju disati kao jedan. Njihov zadatak nikad nije bio važniji: samo ako zajedno izgube najmanje dva posto svoje težine, svi će ostati u showu. U suprotnom, onaj s najmanjim rezultatom pakira stvari i odlazi kući.

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

Jutro u kampu počelo je uz pjesmu. Atmosfera je odlična, svi smo dobre volje, veseli, baš neka dobra vibra", priznala je Kate. No veselje nije moglo u potpunosti sakriti tugu zbog Galle, koji je prošli tjedan napustio show. Crveni tim izgubio je jednog našeg slatkog, malog, medenog lidera, ali što je tu je - moramo, nažalost, ići dalje", kaže Sneki, a Kate nastavlja: Bio je on za zezanciju, ali već znaš da je svaki tjedan jedan manje pa prihvatiš da je tako."

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Sada, kad su svi u istom timu, i odnosi se mijenjaju. Veselim se suradnji, nismo rivali", rekao je Zvone Dominiku, a ovaj je kroz smijeh poručio: Vrijeme je i da plavci pobijede." Ipak, pred njima je težak zadatak. Mislite li da je realno izgubiti dva posto u prosjeku?" pita se Dominik. Sve je moguće. Da nije moguće, ne bi nam zadali taj zadatak", uvjerena je Kate dok Dominik ne skriva brigu: Ovaj će tjedan biti vrlo zahtjevan i bojim se da su ta dva posto u prosjeku nedostižna."

Osim vaganja, natjecatelje čeka i novi veliki izazov, ovaj put u bajkovitom okruženju dvorca Trakošćan. Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku: dvorac, vitezove, a jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme", najavio je Edo. Zadaci neće biti nimalo jednostavni - čeka ih 1000 metara uzbrdice prije nego što uopće stignu do dvorca, a zatim sat vremena da pronađu skriveni predmet.

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati", komentirao je Zoran dok su se pripremali na start.

Hoće li zajedništvo donijeti uspjeh i kakvo se blago nalazi u dvorcu? Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Život na vagi
Moglo bi te zanimati

Trener Edo emotivno se oprostio od GalleSandalle: 'Najdraže mi je što sam te upoznao kao Ivana'

Antonija Blaće o GallaSandalli: 'Ode nam Galica. Nekako imam dojam da će se vani zainatiti'

GallaSandalla oglasio se nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Dok je ovaca, bit će i vune'

GallaSandalla za RTL.hr o ispadanju: 'Doći ću do 80 kilograma do finala, neću koristiti Ozempic!'

Nova Marija nakon 'Života na vagi': 'Imam 25 godina, vrijeme mi je! Selim se i otvaram sve karte'

Pogledajte što su kandidati 'Života na vagi' radili kad su mislili da ih nitko ne gleda: Frižider pun slastica bio je najveće iskušenje do sada!