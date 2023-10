Perine muke po povrću: 'Ulazimo u treći tjedan i on je pojeo jednu povrtnu juhu!'

Irena je otkrila da je stalno muče tmurne misli. Ne mogu se nikako probuditi vesela i razmišljati kako sad idem na trening ili raditi nešto za sebe. Ne volim plakati, ali otkako sam tu, to mi je postalo svakodnevica", nastavila je. Potonula je kao i ja", rekla je Anđela i dodala kako im je tako poslije vaganja. Ide ti se kući i ne ide", dodala je Anđela i rekla kako joj se i dalje teško fokusirati samo na sebe. Doma su svi dobro, da nešto nije dobro, znali biste. Ovo je jedino vrijeme kad možete misliti samo na sebe. Znam da nije lako, prošla sam to pa znam kako je", bodrila ih je Ljube.

U kuhinji su bili Pero i Goran koji je nagovarao Peru da pojede juhu od povrća. Tako i dijete nagovaram", rekao je Goran, no i ostalima je bila čudnog okusa. Nije baš najbolja, ali mogu je progutati", nastavio je Goran dok je Marie bila gorka. Odvratno, užas!" rekao je Pero koji je objasnio kako je stvarno imao dobru volju pojesti juhu, ali nije mogao. Ulazimo u treći tjedan i ti si pojeo jednu povrtnu juhu?" čudio se Jure dok je Goran objasnio da je juhu popio, a povrće ostavio. Onda ćeš se ti vratiti mesu kad izađeš?" zanimalo je Gorana, a Pero je rekao da će se prilagoditi i neće jesti toliko mesa te da će jesti krastavce, rajčicu, radič, zelenu salatu kupus, ali samo u salati. On misli da on zna najbolje i da je uvijek u pravu", zaključio je Goran.