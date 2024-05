Pero iz 'Života na vagi': 'Kad su moji plavci vidjeli gdje sam, probudile su se emocije i gotovo su zaplakali'

Pero Jukić (47) prošle je godine bio sudionik sedme sezone 'Života na vagi' , a koliko je taj show imao utjecaja na njega, pokazuje i to što se prije nekoliko dana odlučio vratiti ondje gdje je počela njegova najveća borba s viškom kilograma...

Kaže kako i dalje živi 200 na sat, a kad je izašao iz showa, dobio je još jednu obavezu - pripremanje zdravih obroka. Puno radim, a kad dođem doma, pripremim obrok i jurim na trening. Obroke kakve sada jedem ne možeš svugdje kupiti tako da sve to moram pripremiti i odnijeti na posao", rekao je Pero koji je svojoj ekipi odlučio pokazati dio onoga što su doživjeli kandidati sedme sezone 'Života na vagi' pa su tako posjetili kuriju Lipa, prekrasno vlastelinsko imanje koje datira iz 1334. i svjedok je povijesti, vremena i ponos mjesta, gdje je Pero proveo gotovo tri mjeseca. S obzirom na to da je karlovački kraj poznat i po raftingu, što je bio i jedan od izazova prošlogodišnjih kandidata, Pero je odlučio još jednom proživjeti to nezaboravno iskustvo.

Išao sam na kajakarenje s dečkima koje sam trenirao te igrao s njima američki nogomet i već smo se nekoliko puta dogovarali za kajakarenje - prije dvije godine imao sam ozljedu ramena pa nisam mogao ići, a prošle godine oni su išli, no ja nisam jer sam bio u 'Životu na vagi' tako da smo se sada napokon svi uskladili. I dalje mi koljeno nije u potpunosti zacijelilo pa su mi dečki pomagali nositi kajak, ali sama vožnja bila mi je super. Vrijeme je bilo perfektno tih nekoliko dana, imali smo rutu blizu ušća Mrežnice do Karlovca i kad smo krenuli, vidio sam da mi je ruta poznata. Naime, tu smo u prošloj sezoni imali dva vodena izazova i zato sam i odjenuo majicu iz 'Života na vagi'. Posjetili smo i lokaciju na kojoj smo snimali vaganje, pa sam se odande javio i mojim 'plavcima' koji su bili oduševljeni, probudile su se emocije i gotovo su zaplakali. Lijepa su sjećanja kad dođeš na lokaciju gdje si proveo dobar dio vremena i gdje nam se dogodilo toliko lijepih stvari", rekao je Pero i nastavio: U Lipu smo navratili slučajno. Stali smo u jedan restoran zbog domaćih pastrva koje moja draga jako voli i kad sam vidio poznatu cestu prema Lipi, morao sam svratiti do naše kuće."

