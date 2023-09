Pero iz 'Života na vagi' o početku problema s težinom: 'Imao sam prvu tešku ozljedu'

"Debeo sam jer sam hedonist!" istaknuo je Pero, koji je vrlo direktna, samouvjerena i iskrena osoba. "Ne mogu se normalno baviti sportovima zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda", objasnio je Pero koji i dalje ne odustaje od raznih aktivnosti bez obzira na to što je prošao mnoge ozljede kostiju.

Pero Jukić jedan je od 16 kandidata čiju će borbu s kilogramima gledatelji moći pratiti u 'Životu na vagi' od 4. travnja na RTL-u, ali i na novoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Operater autodizalice dolazi iz Zagreba i svoju transformaciju započinje sa 170 kilograma, a prije se aktivno bavio sportom, no i dalje igra američki nogomet te se bavi wakeboardom i snowboardom.

S obzirom na to da si sportaš, kada je kod tebe došlo do debljanja?

Sve je krenulo s 30 godina kada sam imao prvu tešku ozljedu koljena i onda je krenulo lagano jer nisam mogao više trenirati. Dva mjeseca sam morao mirovati, ležati u krevetu. Tu su malo kile krenule, i stalno neke ozljede i padne vam motivacija, ne možemo povezati tri, četiri mjeseca intenzivnog trenera da se ne ozlijediš. I sad su već došle godine. Ja u glavi jesam, mislim mi radimo gluposti na treninzima, ali to više nije za nekoga tko ima 46 godina za raditi. Normalno, događaju se ozljede, ali u glavi i srcu sam još uvijek 20-godišnjak.

Jesi li prestao vježbati kad si se udebljao ili si nastavio s time?

Ne, na treninge idem, meni to nije problem. Meni je trening najmanji problem. Malo me posao muči jer ja nemam fiksno radno vrijeme. Znam nekad otići na teren i zna me ne biti po deset, 20 dana, ali ja sam uvijek govorio u šali: 'Ja više treniram da bih mogao jesti nego da bih smršavio'. No s godinama kako pada intenzitet treninga, ja ne smanjujem jelo i onda su samo kile išle gore, gore i gore.

Kako su tvoji ukućani, prijatelji i treneri reagirali na tvoju prijavu u 'Život na vagi'?

Pa ništa, ok. Oni su svi komentirali i svi smo svjesni da bi meni samo prehranu trebalo srezati i mislim da ću ja sa srezanom prehranom relativno brzo gubiti kile.

Cijele epizode 'Života na vagi' bit će dostupne na RTL-u te na novoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Više doznajte na voyo.hr.