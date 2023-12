Pero za RTL.hr o ispadanju: 'Najjači sam, zato sam i ispao. U finalu ću ostvariti najbolji rezultat'

Ne znam, ja sam dao sve od sebe ovaj tjedan. Vjerojatno zbog tjedna prije jer sam tada skinuo 5,1 kg. Već sam 45 kg skinuo i očito je tijelu došlo do 'zamora materijala'. Očekivao sam da će se to dogoditi i puno prije, ali evo dogodilo se u 11. ciklusu da sam skinuo 5 kg što je bio šok svima, čak i meni jer stvarno taj tjedan nisam osjetio da sam toliko skinuo. Imao sam tu neku želju, što sam rekao i na vagi, jer sam tada imao 144 kg da bih probao pasti ispod 140, ali sam taj tjedan imao i problema s ozljedom koljena. Bio sam u Svetoj Katarini na pregledu i dobio injekciju kortikosteroida. Idući sam dan imao problema s koljenom pa nisam mogao ni taj trening odraditi pa me bilo strah jer, ipak, dva treninga nisam mogao odraditi, ali evo taj tjedan sam pet kilograma skinuo i očito je to rezultiralo da sam ovaj tjedan skinuo samo kilogram i 200 grama.

Što ti je bilo s koljenom?

Pukao mi je menisk pa sam imao izljev u koljenu. To su rezultati magneta. Imam taj problem otprije. Naime, operirao sam ga prije 16,17 godina tako da imam problema godinama, a sada ću morati ponovno na operaciju. Samo ću vidjeti hoću li uspjeti izdržati do finala. Nadam se da budem, pa u siječnju ili veljači odraditi tu operaciju da riješim sve probleme.

Osjećaš li sada na treninzima probleme s koljenom?

Pazim što radim i točno znam koje mi vježbe i pokreti smetaju: ta bočna kretanja i kada idem u dublji čučanj uz opterećenje me zna zaboljeti, inače nemam problema. No, to je dosta nezgodna ozljeda jer možeš godinu dana biti bez problema, a kada taj menisk pukne može se zavući pod ligament i onda to strašno boli – ne možete ni stati na nogu, ni pomaknuti koljeno. To se nakon nekog vremena vrati ili ne vrati. Trebalo bi svakako ići operirati i očistiti, no nije nešto hitno.

Kakva je to operacija?

Ujutro budete operirani, a popodne ste doma i nakon tri dana biste trebali moći normalno hodati.

Treba li to onda operirati svakih par godina?

Ne, ne – počisti se taj puknuti dio i to je to. Ja sam imao velika oštećenja u koljenu prije 17 godina, tada su mi popucali ligamenti. Kada mi je došao nalaz magneta liječnik mi je komentirao da mu je lakše nabrojati što mi je čitavo u koljenu nego gdje je sve popucalo.

Je li ti bio veliki šok kada se to dogodilo?

Malo je. To mi se dogodilo točno na trideseti rođendan. Taman je krenula ta sezona američkog nogometa i na drugoj utakmici mi se to dogodilo: nisam imao nikakav kontakt nego mi se u promjeni smjera raspalo koljeno. Rekao sam treneru kako ću se vratiti u igru, samo da malo odmorim – međutim, kada sam probao ustati s klupe, noga je ostala dolje, koljeno se odvajalo pa me hitna otpeljala u Draškovićevu bolnicu. Dobio sam gips i u njemu proveo dva mjeseca. U principu su od te ozljede krenuli moji problemi s kilogramima. Imao sam šest treninga tjedno cijeli život i odjedanput dva mjeseca ležanja u krevetu. Navikao sam jesti ogromnu količinu hrane, a to sam regulirao s tolikim treninzima. Već sam bio i u godinama pa su se na tu ozljedu samo nadovezivale nove.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

