Pero spasio plavce, Marsi otišla kući, a svi se sele na more: 'Ne znam jesu li svjesni što ih čeka'

Prva je na vaganje došla Silvija, koja nije bila nimalo nervozna, ali je priznala da se nije tako osjećala kad je upoznala Mislavove roditelje. Drago mi je što se Mislavu svidjela moja obitelj. Mislim da je mama bila malo zatečena, ali sve pozitivno, drago joj je što sam napokon sretna", rekla je Silvija koja je prošli put imala 104,1 kilogram, sad je izgubila 2,3 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Nina je priznala da se živcirala što zbog ozljede nije mogla napraviti neke vježbe, a Edo je pohvalio njezin trud. Marijana ju je pitala kako komentira to što su joj i plavci pomogli vući kamper do cilja, pa je rekla: Mislim da smo ovdje spremni pomoći jedni drugima. Bilo mi je drago kad sam to vidjela." Pričala je i kako se njezina obitelj šokirala njezinom fizičkom promjenom, a osim toga, Nina se veseli što je postala jača, hrabrija i odvažnija. Proslavila je i rođendan u showu, ali samo sa svojim timom. Prošli put imala je 106,7 kilograma, sad je izgubila 2,6 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase.