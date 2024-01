Pero za RTL.hr o tužnoj vijesti po izlasku iz showa: 'To jutro mi je teta preminula, bila mi je uzor'

Pero Jukić je pobjednik nefinalist i osvojio je nagradu od 7500 eura, a otkrio je da li ga je razočaralo ispadanje iz 'Života na vagi', kako sada izgleda njegova svakodnevica i kakvi su mu planovi za dalje.

Jesi li bio razočaran zbog ispadanja iz showa?

Naravno da sam bio malo razočaran zbog ispadanja jer smo svi u showu, uz mene, očekivali da ću biti finalist i realno, vrlo vjerojatno, pobjednik. Kroz cijeli show sam imao najbolji postotak, no u tom me trenutku Nina prestigla. Normalno da je to bio šok.

Jesi li očekivao pobjedu među nefinalistima?

Zadovoljan sam, mislim da su to svi i očekivali od mene. Po komentarima na društvenim mrežama, svi su govorili da ću ja rasturiti vani. To je ono što sam ja govorio kroz show: da su meni u showu lakši treninzi nego doma jer imam trenera koji me stvarno gazi. Ja sam uvijek govorio da imam, od svih kandidata, najbolje uvjete za nastaviti dalje.

Kako ti sada izgleda život van showa?

Živim 200 na sat, u showu sam napokon spavao i odmarao se, zato sam rekao da sam tamo došao na godišnji odmor. Imam na mobitelu aplikaciju za praćenje sna i prosjek sna mi je 5h i 15 minuta dnevno. Jednostavno radim puno, nakon posla dođem doma, pripremim obrok i jurim na trening. Na treningu uvijek budem u prosjeku 2 i pol, 3 sata. Takve obroke, koje jedemo, nema nigdje za kupiti tako da moram to sve pripremiti i odnijeti na posao. No ja sam kroz život naučio malo spavati.