Pero za RTL.hr: 'Prijavio sam se jer su mi mnogi govorili da ću ovo lako osvojiti'

Okej sam, prilagodljiv i nikakav problem mi nije društvo i nova sredina. To mi nije nikakav problem.

"Debeo sam jer sam hedonist!", rekao je Pero Jukić , koji je vrlo direktna, samouvjerena i iskrena osoba. U showu se već pokazao kao lider, a to nekim kandidatima nije baš najbolje sjelo. Što kaže o prvih tjedan dana provedenih u kući, ne propustite saznati u videointervjuu.

Što kažete na kritike trenera?

To je više zezancija. Ne shvaćao to kao kritiku, toga sam svjestan i to sam i rekao u svim izjavama.

Znači li to da ne daješ svoj maksimum?

Ne da ne dajem, ali u nekim vježbama koje mi ne odgovaraju, onda zabušavam, a u onima koje mi odgovaraju, dajem malo više pa tako kompenziram.

Što na to kaže trenerica?

Mirna me provocira jer se mi znamo već 20-ak godina i ona zna što ja mogu i što sam prije pružao jer smo se zajedno bavili raznim aktivnostima. Automatski time izvlači maksimum iz mene.

