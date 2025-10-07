Peto dijete na putu, a Dominik iz 'Života na vagi' priznao pred svima: 'Moja supruga je prava superžena!'

Otkrio je da je za trudnoću supruge saznao tek djelomično prije ulaska u izolaciju. "Znao sam da je test za trudnoću bio pozitivan par dana prije nego što sam došao, ali više od toga nisam znao", priznao je. Svoju veliku tajnu odlučio je zadržati za sebe iz opreza. "Nisam nikom ništa govorio s obzirom na tu situaciju, mislim, nikad ne znaš u kojem se smjeru može razviti", objasnio je svoju odluku da pričeka sa sretnim vijestima. Vijest je izazvala oduševljenje, a Antonija je kroz smijeh primijetila nevjerojatnu statistiku Dominikove obitelji. "Imate više djece nego godina braka!", konstatirala je, aludirajući na to da će par u četiri godine braka dobiti peto dijete, čemu su doprinijeli i blizanci. Dominik je s ponosom progovorio o svojoj obitelji i životnoj filozofiji koju dijeli sa suprugom. "Mi supruga i ja jako volimo klince jer nekako osjećamo da je to naš poziv. Otvoreni smo tom životu", rekao je, dodavši da ne zna je li ovo zadnje dijete te da će vidjeti što im život nosi. Na Antonijinu konstataciju da je čula kako je njegova supruga "prava superžena", Dominik je bez zadrške potvrdio: "Pa je, ona stvarno superžena." Unatoč ogromnim emocijama koje su preplavile kandidate tijekom susreta s obiteljima, Dominik je otkrio kako je on taj trenutak dočekao spreman. Priznao je da se, svjestan svoje emotivne strane, za sve dobro pripremio kako ga susret ne bi izbacio iz fokusa. "S obzirom da sam ja štreber, nekako sam se zapravo pripremio psihološki za taj susret, tako da mislim da je prošlo onako uredno i da je bilo jako lijepo", objasnio je kandidat, pokazavši zavidnu razinu mentalne snage i posvećenosti cilju zbog kojeg je i ušao u show.