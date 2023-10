Plavci se dogovaraju tko kad ide kući, a sad su poslušali Irenu: 'Meni vani neće biti teže'

Irena je pričala o tome kako se osjeća jako umorno i fizički i psihički, no otkrila je kako bi se voljela zaposliti kad izađe iz showa, otići s obitelji na more, a najviše se želi igrati s unucima i ići u šetnju s njima. Ponosna je što napokon može staviti lančić oko vrata koji su joj poklonili sin i snaha za rođendan. Marie je otpočetka govorila kako ne mogu pobijediti Gorana i zato je bila opuštena prije vaganja. Prošli put Irena je imala 153,3 kilograma, sad je izgubila 2,4 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase dok je Marie na prošlom vaganju imala 109,6 kilograma, izgubila je 2,6 kilograma, odnosno 2,4% tjelesne mase. Njihov prosjek bio je 2% tjelesne mase.

Irena se pakirala, a njezine cimerice Marie i Ljube bile su s njom u sobi i razgovarale o svemu proživljenom. Irena ih je bodrila da se ne predaju i da ostanu što dulje, a sve su se dogovorile da će plesati u finalu. U finalu se vidim u haljini, zašto ne? Ako skinem kilograme, lijepo haljinica stoji", rekla je Irena, a ispred njihove kuće svi su joj natjecatelji zapjevali pjesmu 'Pod brajde'. Jure je čak i zaplesao s njom, Irena im je zahvalila na velikoj podršci i snazi, a dali su joj i steper za poklon. Znaju da se na to teško penjem i da do finala moram stati na njega kako spada", rekla je Irena.

Crveni tim pobijedio je s 4:2, a Edo je bio jako zadovoljan. U gubitničkom timu ispod žute linije našli su se Pero, Nina, Krunoslav, Dajana i Irena. Istina je da smo se dogovorili tko kad ide kući", rekla je Marie, a svi su napisali Irenu jer su joj dva treninga na dan previše i sve je boli te stalno plače. Meni vani neće biti teže jer sada imam svoje 'ja' i neću dati da mi bude teže. To želim dokazati svima koji su poput mene", odlučno je rekla Irena, koja je napisala Marie jer se isto osjeća kao ona. Marie je plakala, a Irena je rekla: Mi smo žene koje su prošle puno i znam da ćemo vani napraviti jako puno." Na prvo vaganje Irena je došla s 169,9 kilograma, a izgubila je 16,6 kilograma, što je 9,8% tjelesne mase. Irena želi imati sto kilograma u roku dvije godine, no prvi je cilj operacija koljena.

Martin i Jure pričali su o tome kolika su si potpora u showu, Ljube i Goran o svojoj djeci, a plavci su odlučili razgovarati o svemu što ih muči. Jure je prvi rekao kako je čuo da Nina priča za njega da kalkulira te da je odredio kako će tko ispadati, a on se tomu čudio jer je imao već imunitet i dao ga je Dajani. Nina je objasnila kako su do nje došle priče od crvenih da Martin i on odlučuju o ispadanju te da su pričali kako će i ona uskoro van, no Jure tvrdi da to nije bilo tako te da nju i Dajanu vidi u finalu dok je Martin smatrao da ih crveni žele zavaditi.

Crveni su bili sretni prije treninga jer su bili puni samopouzdanja dok su plavci pričali s Mirnom kako su crveni kalkulirali i popili više vode kad su znali da će Anđela napustiti show. Što se tiče snage i kondicije, trenutno su crveni nadmoćniji", rekla je Mirna. Treneri su potom objasnili natjecateljima da će im danas kapetani voditi vježbanje, što njima nije uopće teško palo. Goran je odličan kao trener - nije tako oštar kao Edo, ali ima trenutaka ako se ne odradi nešto do kraja ili ako vidi da možemo još pa nas pogura", rekla je Silvija dok trenerica Mirna smatra kako Martin bez Jure ne bi davao svoj maksimum. Čak imam dojam da ima veći utjecaj na njega od mene", dodala je dok Nina smatra da je to najviše zato što je mlad. Mirna je naposljetku komentirala da su njezini bili dobri na treningu, no smatrala je da mu mogli biti žešći u izvedbi dok je Edo bio jako zadovoljan Goranovim treningom.