Plavci se nadaju pobjedi u velikom izazovu: 'Baš nam je ovaj tjedan potrebno'

"Kad sam vidio ovu konstrukciju, sjetio sam se da sam to već gledao u 'Životu na vagi' i pomislio - to je taj izazov, bit će zeznuto", rekao je Mateo dok je Edo objašnjavao da je neka verzija preskakanja gume. "Ne znam jesam li igrao gumi-gumi kao mali, ali sam preskakao vijaču", rekao je Tomislav.

Davorka i Tonka ne sudjeluju u izazovu, a s obzirom na to da je crvenih troje, a plavih dvoje - trebali su se dogovoriti kojih dvoje sudjeluju u izazovu. Pravila izazova su sljedeća: cilj je preskakati letvicu od stiropora i skupiti 400 preskoka. Na svakih 100 preskoka, timovi dobivaju pola kilograma prednosti na nadolazećem vaganju, što znači da mogu skupiti dva kilograma prednosti.

"Vaše preskoke zbrajamo dokle god ste oba člana tima u izazovu, što znači kad skupite 50 preskoka, to je ukupno 100 preskoka i to je ostvarena prednost od pola kilograma", objašnjavali su treneri te dodali što se dogodi ako netko pokida letvicu: "On ispada, a druga osoba u timu može nastaviti sama i pokušati skupiti svih 400 preskoka."