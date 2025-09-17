Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Plavi i crveni slavili Zvonimira, pa se u zraku pojavila sumnja: Tko je što rekao?

Rođendan Zvonimira obilježen je poklonom od oba tima i malim razjašnjenjem dezinformacija koje su kružile kućom

RTL.hr
17.09.2025 22:45

Zvonimir, poznat i kao 'papa Štrumf' plavog tima, proslavio je rođendan u 'Životu na vagi' i to uz smijeh, simbolični parfem i jedno malo timsko razjašnjenje. Mirna mu je predala zajednički poklon od crvenih i plavih, parfem s natpisom 'papa Štrumf', u znak šale i nadimka koji ga prati još od početka sezone. Poklon je izmamio osmijehe, ali odmah nakon toga, Mirna je povela ozbiljniji razgovor s plavim timom.

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Naime, proširila se informacija da je Zvonimir navodno govorio negativno o svom timu, uspoređujući ga s crvenim i navodeći da plavi u ovom trenutku "ne mogu pobijediti crvene". No, kako je objasnila Mirna, riječ je o dezinformaciji koja je postala veća nego što jest. 

"Pročulo se da netko iz crvenog tima prenosi komentare o plavima, a to je nekog ovdje zasmetalo. No kad se sve razjasni, vidjet ćete da nema zle namjere i da ovdje nitko ne igra protiv nikoga", rekla je Mirna okupljenima. Zvonimir je pojasnio kontekst izrečenog i sve je završilo bez dodatne drame, tim je ostao složan, a Zvonin rođendan ipak upamćen po pozitivnom tonu i zajedničkoj podršci.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

zvonimir život na vagi
Život na vagi

Misli da koči tim, nesvjesna da pomiče vlastite granice! Kate postigla ono o čemu donedavno nije mogla ni sanjati: 'Razlika nebo i zemlja!'

Moglo bi te zanimati

Najmlađa ovotjedna kandidatkinja, srednjoškolka Antea, danas će pokazati što zna: 'Mislim da ću biti jako dobra domaćica'

Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi nepredvidive Glorije našla se poznata glumica i pjevačica Vanda Winter

Predivni! Trener Edo na Instagramu čestitao kćeri Loreni 10. rođendan, podijelio preslatku fotografiju

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila kako je u tjedan dana na jahti zaradila čak 4500 eura - samo na napojnici: Evo koliko zaradi u mjesec dana

Edo upozorio Ivana pred svima: 'Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa?'

Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'