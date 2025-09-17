Plavi i crveni slavili Zvonimira, pa se u zraku pojavila sumnja: Tko je što rekao?

Zvonimir, poznat i kao 'papa Štrumf' plavog tima, proslavio je rođendan u ' Životu na vagi ' i to uz smijeh, simbolični parfem i jedno malo timsko razjašnjenje. Mirna mu je predala zajednički poklon od crvenih i plavih, parfem s natpisom 'papa Štrumf', u znak šale i nadimka koji ga prati još od početka sezone. Poklon je izmamio osmijehe, ali odmah nakon toga, Mirna je povela ozbiljniji razgovor s plavim timom.

Naime, proširila se informacija da je Zvonimir navodno govorio negativno o svom timu, uspoređujući ga s crvenim i navodeći da plavi u ovom trenutku "ne mogu pobijediti crvene". No, kako je objasnila Mirna, riječ je o dezinformaciji koja je postala veća nego što jest.

"Pročulo se da netko iz crvenog tima prenosi komentare o plavima, a to je nekog ovdje zasmetalo. No kad se sve razjasni, vidjet ćete da nema zle namjere i da ovdje nitko ne igra protiv nikoga", rekla je Mirna okupljenima. Zvonimir je pojasnio kontekst izrečenog i sve je završilo bez dodatne drame, tim je ostao složan, a Zvonin rođendan ipak upamćen po pozitivnom tonu i zajedničkoj podršci.

