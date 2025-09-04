Emisije
Život na vagi

Plavi ili crveni? Prvi veliki izazov odlučio tko će nositi dodatnih tri kilograma na vaganju

U 'Životu na vagi' više nema laganog zagrijavanja, stigao je prvi veliki izazov, a trener Edo je odmah najavio da neće biti jednostavno

RTL.hr
04.09.2025 21:40

Zadatak? Prokopati tunel, pronaći i izvući devet zastavica te brzinom i koordinacijom osigurati pobjedu. No, nije riječ samo o časti, nagrada nosi taktiku za iduće vaganje. Pobjednički tim imao je pravo napuniti vreću s do tri kilograma pijeska, koju će suparnici nositi kao dodatni teret na idućem vaganju! I dok su jedni kopali, drugi su se počeli prepirati. U crvenom timu padale su prve razlike u mišljenjima, bilo je zastoja, nesporazuma i sumnje u taktiku.

Zadatak, Život na vagi
Zadatak, Život na vagi FOTO: RTL

 S druge strane, plavi tim bio je brži, uigraniji, i imao je Tamaru. Njezina borbenost i upornost istaknuli su je kao neslužbenu kapetanicu plavih, a tim ju je slijedio bez puno riječi, što ih je na kraju dovelo do pobjede. Crveni tim tako će na idućem vaganju nositi dodatni teret.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Blanka bi uskoro mogla izaći iz zatvora?

