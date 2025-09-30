Emisije
Život na vagi

Plavi tim iz 'Života na vagi' nazdravio vinom tik pred vaganje: 'Šteta je propustiti priliku'

U vinariji ih nisu čekala samo pisma, već i degustacija vina i prigodni zalogaji. U trenutku slavlja i olakšanja, tim se opustio, a pred njima su se našle čaše vina

RTL.hr
30.09.2025 22:30

Odluka o nazdravljanju izazvala je podijeljene reakcije unutar samog tima. Dok su neki oklijevali, svjesni da ih samo dan dijeli od vage, drugi su smatrali da je to zaslužena nagrada. "Popili smo po, ajmo reći, čašu vina. Šteta je propustiti priliku", rekao je Ante, pravdajući odluku tima. "Hoće li nas to koštati na vagi? To iskreno ne znam", prokomentirala je Marija, svjesna rizika koji su preuzeli. Katarina je, pak, pokušala ostati optimistična: "Zbilja se nadam da neće biti nikakve štete."

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Zvonimira pogodio još jedan poraz plavih: 'Tim me koči! Bolje bih napredovao da sam sam'

