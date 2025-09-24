Emisije
Život na vagi

Plavi tim ne skida osmijeh s lica, ali netko mora napustiti show: 'Volim nasmijavati ljude!'

Unatoč sve većem pritisku i mogućem ispadanju, plavi tim zrači pozitivom, smijehom i podrškom međusobno si olakšavaju naporne treninge

24.09.2025 22:30

U 'Životu na vagi' situacija se zahuktava, bliži se vaganje, a netko iz plavog tima uskoro će morati napustiti show. Ipak, na današnjem treningu nije nedostajalo smijeha, zafrkancije i dobrog duha, baš ono što plavi tim već danima čini posebno povezanim. "Ako nema muzike, onda ćemo nasmijati jedni druge!" poručio je Zvonimir, čime je odmah podigao atmosferu među kolegama. Katarina, uvijek raspoložena za šalu, dodala je: "Bolje da se što više šališ, da se to lakše probavi. Volim nasmijavati ljude, to mi dođe spontano."

Katarina i Mirna, Život na vagi
Katarina i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Trenerica Mirna Čužić nije krila zadovoljstvo prizorom: "Drago mi je vidjeti veselje i radost u plavom timu. Ne znam koliko ozbiljno shvaćaju da netko od njih neće više biti s njima idući tjedan, ali ova pozitivna energija pokazuje koliko su se povezali." I dok im predstoji stresno vaganje, jedno je sigurno, plavi tim zna kako zadržati osmijeh i jedni drugima biti oslonac, čak i u najtežim trenucima.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' poručio suigračima: 'Okrećete se nekome tko nije ni blizu mog nivoa!'

