Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Plavi tim potukao crvene! Ivana napušta show: 'Krivo mi je, dala sam koliko sam mogla'

Nakon uzastopnih poraza, crveni tim se ponovno suočava s eliminacijom. Ovoga puta, odlazi Ivana i to uz suze podrške svojih kolegica

RTL.hr
10.09.2025 22:45

Dramatično novo vaganje u showu 'Život na vagi' donijelo je veliki preokret, plavi tim bio je bolji, a to znači samo jedno: najslabiji rezultat iz gubitničkog, crvenog tima znači eliminaciju. Kandidatkinja Ivana, koja se iskreno borila od samog početka, no bila je ta s najmanjim postotkom gubitka tjelesne mase. Emocije nije mogla sakriti. "Žao mi je, krivo mi je. Dala sam koliko sam mogla od sebe", rekla je Ivana kroz suze, svjesna da napušta tim koji joj je postao druga obitelj.

Ivana, Život na vagi
Ivana, Život na vagi FOTO: RTL

Njena bliska prijateljica iz showa, Ana, bila je posebno potresena: "Zavoljela sam je u ova dva tjedna, baš smo se bile zbližile."  Odlazak Ivane pokazao je koliko je svaka vaga važna i koliko se sve u kući može promijeniti u samo jednoj večeri.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivana život na vagi
Život na vagi

Suze, emocije i neočekivani odlazak iz 'Života na vagi'! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti ŽNV-a koji bi mogao izgubiti 100 kilograma'

Život na vagi

Bravo! Katarina pala ispod 200 kilograma: 'Ovo mi je dalo vjetar u leđa'

Moglo bi te zanimati

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'