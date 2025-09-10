Plavi tim potukao crvene! Ivana napušta show: 'Krivo mi je, dala sam koliko sam mogla'

Dramatično novo vaganje u showu ' Život na vagi' donijelo je veliki preokret, plavi tim bio je bolji, a to znači samo jedno: najslabiji rezultat iz gubitničkog, crvenog tima znači eliminaciju. Kandidatkinja Ivana , koja se iskreno borila od samog početka, no bila je ta s najmanjim postotkom gubitka tjelesne mase. Emocije nije mogla sakriti. "Žao mi je, krivo mi je. Dala sam koliko sam mogla od sebe", rekla je Ivana kroz suze, svjesna da napušta tim koji joj je postao druga obitelj.

Njena bliska prijateljica iz showa, Ana, bila je posebno potresena: "Zavoljela sam je u ova dva tjedna, baš smo se bile zbližile." Odlazak Ivane pokazao je koliko je svaka vaga važna i koliko se sve u kući može promijeniti u samo jednoj večeri.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.