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Život na vagi

Pobijedila bulimiju, skinula kilograme, a sada izgleda senzacionalno: Samanta iz 'Života na vagi' oduševila novom fotkom!

Bivša kandidatkinja osme sezone pokazala je nevjerojatnu transformaciju, a u jarko rozom izdanju i s besprijekornim make-upom doslovno blista

RTL.hr
15.07.2026 21:00

Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' osvojila srca gledatelja svojom nevjerojatnom iskrenošću, hrabrošću i borbenošću, Samanta ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje. Ovoga je puta na društvenim mrežama podijelila novi selfie koji je u trenu privukao pažnju - i to s potpunim pravom!

U jarkoružičastom kardiganu, s elegantnim make-upom koji je naglasio njezine predivne oči i dugom, tamnom kosom, Samanta izgleda doista senzacionalno. No, ono što najviše upada u oči nije samo njezina vitka linija, već nevjerojatno samopouzdanje i unutarnji sjaj kojim zrači.

Samanta, Život na vagi
Samanta, Život na vagi FOTO: Instagram

Od teških borbi do potpunog trijumfa

Podsjetimo, njezin put u showu bio je sve samo ne lagan. Ušla je sa 148,4 kilograma i pred kamerama hrabro otvorila dušu progovorivši o dugogodišnjoj borbi s bulimijom, čime je inspirirala mnoge koji prolaze kroz slične probleme. Iako je zbog zdravlja morala napustiti show prije finala, njezina transformacija u vanjskom svijetu nije stala.

Samanta je skinula gotovo 60 kilograma, no njezina najveća pobjeda je ona unutarnja.

Samanta, Život na vagi
Samanta, Život na vagi FOTO: RTL

Tridesete su njezine godine!

Iza Samante je izazovan period – od teške ozljede tetive i oporavka, pa sve do velikih životnih prekretnica poput razvoda i okretanja nove stranice s novim partnerom. Ipak, ova mlada žena dokazala je da je ništa ne može pokolebati. Nedavno je proslavila okrugli 30. rođendan, poručivši kako je u dvadesetima preživljavala, a da u tridesetima konačno dolazi po svoje.

Ovaj najnoviji selfie samo je krunski dokaz toga – Samanta ulazi u novu životnu fazu sretnija, zdravija i zadovoljnija nego ikada prije. 

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Život na vagi

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