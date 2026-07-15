Pobijedila bulimiju, skinula kilograme, a sada izgleda senzacionalno: Samanta iz 'Života na vagi' oduševila novom fotkom!

Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' osvojila srca gledatelja svojom nevjerojatnom iskrenošću, hrabrošću i borbenošću, Samanta ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje. Ovoga je puta na društvenim mrežama podijelila novi selfie koji je u trenu privukao pažnju - i to s potpunim pravom!
U jarkoružičastom kardiganu, s elegantnim make-upom koji je naglasio njezine predivne oči i dugom, tamnom kosom, Samanta izgleda doista senzacionalno. No, ono što najviše upada u oči nije samo njezina vitka linija, već nevjerojatno samopouzdanje i unutarnji sjaj kojim zrači.
Od teških borbi do potpunog trijumfa
Podsjetimo, njezin put u showu bio je sve samo ne lagan. Ušla je sa 148,4 kilograma i pred kamerama hrabro otvorila dušu progovorivši o dugogodišnjoj borbi s bulimijom, čime je inspirirala mnoge koji prolaze kroz slične probleme. Iako je zbog zdravlja morala napustiti show prije finala, njezina transformacija u vanjskom svijetu nije stala.
Samanta je skinula gotovo 60 kilograma, no njezina najveća pobjeda je ona unutarnja.
Tridesete su njezine godine!
Iza Samante je izazovan period – od teške ozljede tetive i oporavka, pa sve do velikih životnih prekretnica poput razvoda i okretanja nove stranice s novim partnerom. Ipak, ova mlada žena dokazala je da je ništa ne može pokolebati. Nedavno je proslavila okrugli 30. rođendan, poručivši kako je u dvadesetima preživljavala, a da u tridesetima konačno dolazi po svoje.
Ovaj najnoviji selfie samo je krunski dokaz toga – Samanta ulazi u novu životnu fazu sretnija, zdravija i zadovoljnija nego ikada prije.