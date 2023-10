Pobjeda crvenih, kilogram prednosti poklonili Silviji: 'Nadam se da ću skinuti Ninu s trona!'

Krunu je jako boljelo koljeno, no nije više želio govoriti da nešto ne može napraviti, a Martin je komentirao kako ga je razočaralo što nije mogao pratiti ni Ljubin tempo. To nije čovjek kojeg želimo gledati u takvom svjetlu", dodao je kapetan plavaca. Dao sam sve od sebe što se treninga tiče, u jednom dijelu sam čak počeo i lagano plakati jer je bol bila previše intenzivna", rekao je Kruno. On ide iz ekstrema u ekstrem - iz ekstremne ljutnje i bijesa otišao je u ekstremnu pozitivu i sve one neke međufaze i emocije koje bi se trebale putem izraziti je potisnuo", rekla je Mirna.

Edo mi izgleda jako strog, baš se bojim s njim trenirati", rekla je Irena, a Edo je još jednom objasnio kako je kod nje stvarno specifična situacija jer kad smršavi, mora mijenjati zglobove. Kad samo vidiš bol koju ona proživljava, možeš to osjetiti. Šokantno je što si čovjek može napraviti", dodao je Edo te pitao Irenu i Marie jesu li one nekakvi 'žrtveni janjci' kad je bilo riječ o podjeli parova. Marie je priznala da joj se to nije nimalo svidjelo dok je Irena komentirala kako joj je to samo još veća motivacija. Skidamo i mi kile, ne skida samo Goran", objasnila je Irena.

Šepić je pokušavao pratiti Martinov tempo, a Mirna smatra da nije dovoljno motiviran da dođe daleko u showu. Između Leonarda i Pere kompetitivnost je bila na Leovoj strani, a Nina je bila iscrpljena i pao joj je tlak, no čim se odmorila, nastavila je s treningom. Rezultat će na kraju presuditi, ali ako ste ostavili srce i dušu na terenu, vaga stvarno nije presudna", rekao je Edo.

Mirna je poslije treninga ostala razgovarati s Krunom kako bi mu objasnila da mora početi izražavati svoje mišljenje. Ako misli da netko nije u pravu, treba to jasno i glasno reći i mora se izboriti za to da ga ljudi saslušaju", nastavila je Mirna dok je Kruno objašnjavao kako više nije ista osoba jer je prije s ljudima ulazio u fizičke obračune. Tog dijela sebe se jako bojim i zato sam ga maknuo sa strane i rekao da takav ne želim biti, to nije način. Izgubio sam emociju ljutnje i ne želim više ulaziti u sukobe."