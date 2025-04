Pobjednica Alina gostovala u bugarskom 'Životu na vagi': 'U mojem je životu sve isprepleteno'

"Pozvali su me da dođem kao motivatorica te sam dva dana provela s njihovim kandidatima. Snimali smo prije nekoliko tjedana, a prikazano je ovoga vikenda. S kandidatima sam podijelila svoje iskustvo boravka u kući 'Života na vagi', mršavljenja u showu i održavanja kilaže nakon. Zanimljivo smo se upoznali - prvo su kandidatima pustili moju snimku, a onda sam ja ušla u sobu te su bili iznenađeni takvom promjenom. Malo sam se našalila s njima i prvo sam počela pričati hrvatski jezik, kandidati su bili zbunjeni, ali sam poslije prešla na bugarski jezik", rekla je Alina, pobjednica prošle sezone 'Života na vagi' i dodala:

"Inače svake godine idem u Bugarsku gdje volim slaviti praznik proljeća. Ove godine to nisam stigla, ali sam planirala doći kasnije i voljom sudbine moj se dolazak ove godine poklopio sa snimanjem bugarske emisije - riješila sam dvije muhe jednim udarcem", rekla.

Svake godine posjeti zemlju u kojoj je provela određeni dio života, a ove se godine, kaže, i to poklopilo.

"S obzirom na to da je ovo prva sezona u Bugarskoj, Bugari su za razliku od nas počeli snimati zimi, a samo snimanje trajat će kod njih kraće.

Unatoč tome, kandidati su me jako iznenadili - djelovali su mi motivirano, jaki su i imaju dobre rezultate. A posebno bih istaknula koliko su dragi i topli, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo komunicirati s njima. Bilo mi je zabavno da su u vrijeme mojeg posjeta u bugarskom showu imali dva tima - crveni i plavi. U crvenom su bile sve djevojke i samo jedan muškarac što me podsjetilo na naš crveni tim, gdje je jedini muški predstavnik bio Tomislav. Štoviše, bugarski crveni tim također trenira žena, kao i lani kod nas što je još jedna slučajnost! Usput, kao što sam primijetila kod Bugara, također predvode žene, čini mi se da su žene bile nekako motiviranije i u našoj sezoni; sjećam se da je to bila istaknula i trenerica Mirna", rekla je.