Pobjednica nefinalistica Nikolina za RTL.hr: 'Sa svojih 40 godina se osjećam kao da imam 20'

Nikolina Radušić ispala je tik prije finala iz 'Života na vagi', a za RTL.hr je otkrila da se osjeća zadovoljno i sretno. "Stvarno sam sretna, baš sam sretna. Razlog ove moje sreće je moja transformacija i to što sam si sredila glavu. To mi je bilo bitno, srediti svoju glavu jer sam došla u 'Život na vagi' i tužna i ljuta i baš u onako nekoj depresiji tako da mi je to bilo jako bitno. Znači više nego i skinuti kile. Naravno, htjela sam skinuti kile, ali glava je tu bit svega. Ja sam sad rekla ne da mi nitko ne može ništa. Znači, ja sam odlično", rekla je.