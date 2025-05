Pobjednica 'Života na vagi' Alina proslavila 28. rođendan i u emotivnoj objavi otkrila: 'Ostvarila mi se jedna od najvećih želja'

Pobjednica osme sezone 'Života na vagi' Alina proslavila je svoj 28. rođendan, a fotografije s proslave podijelila je na društvenim mrežama.

"Prije godinu dana svoj rođendan dočekala sam u kući 'Života na vagi', dan nakon ulaska u show, a nakon mene uslijedio je pravi rođendanski niz. Na taj dan prošle godine u izolaciji se nisam mogla čuti sa svojima. Ali sam zato dobila jednu predivnu, ručno rađenu čestitku od moje Marije Novak. Ujutro me probudila i prva mi čestitala rođendan – a ta čestitka i poruka u njoj bile su jedan od razloga zašto sam je kasnije odabrala za par. Dobila sam i predivnu ružu od Esmira koju još uvijek imam, posušenu i pažljivo čuvanu. U to vrijeme moj suprug skupljao je poklone za svaki mogući povod, znajući koliko mi to znači – pa makar bila i sitnica, ali da je od srca. Kad sam se vratila iz kuće, dočekala me hrpa poklona u kojoj sam se pogubila! Dijete u meni bilo je presretno. Ova godina promijenila je mnogo toga u mom životu. Na neki sam način počela gledati život drugim očima. I to – doslovno: ostvarila mi se jedna od najvećih želja – prošla sam operaciju i ugradila fakične leće. Danas mi je 28. rođendan. Opet me prva pozdravila moja Marija. Ali ove godine pridružili su joj se gotovo u isto vrijeme i moji roditelji, i njegovi roditelji i Tomislav Cekolj, a kasnije i svi ostali moji bliski i dragi ljudi kojih ove godine imam više jer mi je prošla godina poklonila nova lijepa prijateljstva. Danas ne slavim samo još jednu godinu života, nego i sve ljude, lekcije i trenutke koji su me oblikovali. Hvala svima koji su dio mog života!", napisala je.