Život na vagi

Pobjednici se naslađuju dok se brčkaju u bazenu: 'Plavci, je li vam vruće?'

Nakon osvojenog izazova, crveni tim uživa u zasluženoj nagradi, kupanju i druženju s bivšim kandidatkinjama. A plavi? Samo mogu gledati!

09.09.2025 22:15

Nakon uzbudljivog izazova, crveni tim odnio je pobjedu i time osigurao kupanje u bazenu i druženje s Alinom i Marijom, bivšim natjecateljicama osme sezone. Dok su se opuštali i uživali u vodi, nisu propustili priliku malo 'bocnuti' plavi tim, koji je ostao bez pristupa bazenu. "Plavci, jel' vam vruće?", šaljivo su poručivali kroz smijeh. "Pozdrav s odmora!"

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je riječ bila o zafrkanciji bez zle namjere, rivalstvo među timovima dodatno je začinjeno, ali uz dozu poštovanja. "Ja volim plavi tim isto kao i crveni. Svi smo mi zajedno i strašno su mi dragi ljudi. Ali morali smo ih malo piknuti," priznao je Dubravko. I iz plavog tima poruka je bila pomirljiva, Katarina je istaknula: "Slažemo se, skupa gubimo, skupa pobjeđujemo. To su igre." Nema sumnje da, iako su podijeljeni u timove, među kandidatima vlada duh zajedništva i zdrave konkurencije. Ali kad je u pitanju rashlađivanje na +30, crveni ipak vode!

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

