Pobjednik Mislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio koja je tajna njegove linije dvije godine nakon showa: 'Koliko je samo muke uloženo da smršavim...'

Bivši kandidat 'Života na vagi' i pobjednik sedme sezone Mislav Šepić gotovo je na istoj kilaži kao i u onoj kojoj je imao u finalu - oko 92 kilograma. Doista impresivna transformacija, a za RTL.hr je otkrio koja je tajna.

Nedavno ste bili na vjenčanju prijatelja iz showa – Silvije i Mislava. Kako vam je bilo?

Na svadbi je odlično, bilo je jako veselo, zabavno i svadba je bila jako dobro organizirana.

Kako je vidjeti kolege na okupu?

Baš mi je bilo drago vidjeti kolege iz showa, koji su mi već sada postali prijatelji. Bilo je lijepo se prisjetiti dana iz showa i anegdota, nasmijali smo se do suza.

icon-expand Mislav, Život na vagi FOTO: RTL

Sve je iznenadila vaša, i dalje postojana linija. Koja je tajna?

Hvala na komplimetnu, nema prevelike tajne, jako puno se krećem, vozim bicikl na posao svaki dan i treniram tri puta tjedno.

Kako ste nakon showa organizirali prehranu i treninge?

Iskreno, mene taj bicikl najviše spašava, imam do posla 14km i tako svaki dan idem, osim kad pada kiša, pa onda jedan dio se vozim busom, a drugi dio pješačim, a što se tiče same organizacije, nije bilo problema, prehranu sam uveo u svoj svakodnevni život i supruga se isto prilagodila. Meni je to sve fino, pogotovo jaja, a što se tiče treninga, to sam samo nastavio poslije showa, nisam si dopustio da ispadnem iz forme.

icon-expand Mislav sa suprugom, Život na vagi FOTO: RTL

Kako ste uspjeli biti disciplinirani?

Posložio sam si u glavi da ja mogu održavati tu težinu na način da, kada dođem do jedne određene granice na vagi, počnem jako paziti i kočiti i ne dopuštam si da pređem tu granicu.

Što vas i dalje motivira?

Jednostavno, ne želim se vratiti na staro, ovako kako se sad osjećam i izgledam želim zadržati jer mi je super, ne želim to izgubiti, a i kad se sjetim koliko je muke uloženo da smršavim, nema šanse da bi si dopustio da to moram ponavljati.

Jeste li u potpunosti zadovoljni s kilažom?

Zadovoljan sam, uvijek može bolje, ali osjećam se dobro s ovom kilažom, sad radim na tome da dobijem više mišićne mase pa ću vidjeti kako će se to odraziti na vagu.

icon-expand Mislav sa suprugom, Život na vagi FOTO: RTL

Mnogi kandidati nakon showa muku muče s viškom kože, kakva je situacija kod vas?

Nažalost, tu muku i ja mučim, imam dosta viška kože na leđima, rukama i stražnjici, sad već održavam kilažu dvije godine i volio bi to riješiti, ali nažalost to je poprilično skupo pa jednog dana kad budem u boljoj financiskoj situaciji, nadam se da ću to riješiti.

