Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Pobjednik 'Života na vagi' Dominik dirljivom objavom svojim blizankama čestitao 1. rođendan: 'U kratkom vremenu postale ste starije seke Manueli'

Dominik iz 'Života na vagi' otkrio je kako njegov drugi par blizanaca proslavio prvi rođendan

RTL.hr
19.02.2026 14:46

Dominik Šarić, fizioterapeut iz Dugog Sela koji je osvojio srca javnosti pobjedom u devetoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', ponovno je pokazao svoju nježniju stranu. Nakon što je javnost pratila njegovu nevjerojatnu fizičku transformaciju, Dominik na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a posljednjom objavom posvećenom svojim kćerima raznježio je brojne pratitelje.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: Facebook

Emotivna poruka za prvu godinu

Na svom Instagram profilu, Šarić je objavio emotivan video koji prikazuje odrastanje njegovih kćeri blizanki tijekom njihove prve godine života. Kroz seriju fotografija i kratkih isječaka, od prvih dana u bolnici do zaigranih trenutaka kod kuće, prikazan je brzi protok vremena i radost koju su unijele u obitelj. Uz video je podijelio i dirljivu poruku kojom im je čestitao njihov dan.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Rekao bih da je brzo prošla ova godina s vama, ali onda shvatim da ste u to kratko vrijeme uspjele postati starije sestre svojoj Mihaeli", započeo je Dominik. "Došle ste turbulentno, imate anđeosku osobnost koja priliči vašim imenima. Svima uvijek kažem da bih vas koristio kao ogledni primjerak dobre djece. Baš ste pravi opis ljubavi – strpljive, dobrostive, ne tražite ništa zauzvrat, a dajete nam sve. Volimo vas snažno", napisao je ponosni otac. Ovim je riječima otkrio i da je obitelj nedavno postala bogatija za još jednog člana, kćer Mihaelu, čime su blizanke dobile važnu ulogu starijih sestara.

Obitelj kao najveća motivacija

Ova objava savršeno se uklapa u priču koju Dominik gradi nakon završetka showa. Njegova pobjeda, u kojoj je izgubio impresivnih 57,3 kilograma, nije bila samo trenutni uspjeh, već početak novog poglavlja u kojem mu je zdravlje postalo prioritet, ponajviše zbog obitelji. Uz suprugu Helenu, koju često ističe kao svoju najveću podršku, i sada petero djece, Šarić pronalazi motivaciju za svakodnevne treninge i održavanje zdravih navika.

život na vagi dominik život na vagi
Život na vagi

Izgleda bolje nego ikada! Mare iz 'Života na vagi' zagrljena s dečkom uživa na suncu

Život na vagi

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dolasku bebe: 'Renoviramo cijeli stan, a Mislav mi ne da da išta radim'

Moglo bi te zanimati

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dolasku bebe: 'Renoviramo cijeli stan, a Mislav mi ne da da išta radim'

Ljubavna priča Silvije i Mislava iz 'Života na vagi': Beba je na putu, a bio je to klik na prvi pogled

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' čekaju bebu! Stiže djevojčica u obitelj omiljenog para iz showa

Valentinovo u sedmero! Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako će supruga Helena i on provesti Dan zaljubljenih

Edo iz 'Života na vagi' ostao je prijatelj s trojcem iz 'Života na vagi': 'S vremenom si nam postao otac'

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'