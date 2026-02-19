Pobjednik 'Života na vagi' Dominik dirljivom objavom svojim blizankama čestitao 1. rođendan: 'U kratkom vremenu postale ste starije seke Manueli'

Dominik iz 'Života na vagi' otkrio je kako njegov drugi par blizanaca proslavio prvi rođendan

Dominik Šarić, fizioterapeut iz Dugog Sela koji je osvojio srca javnosti pobjedom u devetoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', ponovno je pokazao svoju nježniju stranu. Nakon što je javnost pratila njegovu nevjerojatnu fizičku transformaciju, Dominik na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a posljednjom objavom posvećenom svojim kćerima raznježio je brojne pratitelje.

Emotivna poruka za prvu godinu

Na svom Instagram profilu, Šarić je objavio emotivan video koji prikazuje odrastanje njegovih kćeri blizanki tijekom njihove prve godine života. Kroz seriju fotografija i kratkih isječaka, od prvih dana u bolnici do zaigranih trenutaka kod kuće, prikazan je brzi protok vremena i radost koju su unijele u obitelj. Uz video je podijelio i dirljivu poruku kojom im je čestitao njihov dan.

"Rekao bih da je brzo prošla ova godina s vama, ali onda shvatim da ste u to kratko vrijeme uspjele postati starije sestre svojoj Mihaeli", započeo je Dominik. "Došle ste turbulentno, imate anđeosku osobnost koja priliči vašim imenima. Svima uvijek kažem da bih vas koristio kao ogledni primjerak dobre djece. Baš ste pravi opis ljubavi – strpljive, dobrostive, ne tražite ništa zauzvrat, a dajete nam sve. Volimo vas snažno", napisao je ponosni otac. Ovim je riječima otkrio i da je obitelj nedavno postala bogatija za još jednog člana, kćer Mihaelu, čime su blizanke dobile važnu ulogu starijih sestara.

Obitelj kao najveća motivacija