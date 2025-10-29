Pobjednik 'Života na vagi' Josip Čapo finalistima otkrio tajnu uspjeha: 'Poderao sam sve tenisice!'

Vidno uzbuđeni i pomalo zatečeni, finalisti Ante, Marija, Nena, Dominik i Domagoj okupili su se oko čovjeka koji je prošao isti put kao i oni, ali s pobjedničkim ishodom.

Josip Čapo je došao podijeliti svoje iskustvo, odgovoriti na njihove strahove i otkriti im ključne elemente koji su njemu pomogli da održi rezultate i nakon showa. Kandidati su ga upijali pogledom, svjesni da pred njima stoji živi dokaz da je dugoročni uspjeh moguć.

Kad su ga upitali za tajnu njegovog nevjerojatnog gubitka od 35% tjelesne mase tijekom snimanja, Čapin odgovor bio je jednostavan, ali moćan. Nije govorio o kompliciranim vježbama ili rigoroznim dijetama, već o jednoj aktivnosti koju svatko može prakticirati - hodanju.

"Moraš brzim tempom hodati, davati sve od sebe", objasnio im je, a zatim dodao detalj koji savršeno ilustrira njegovu posvećenost: "Ja sam četvorici tenisica poderao. Eto, Maja je bila dobra pa mi je kupila, inače ne bih ni imao."