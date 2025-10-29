Pobjednik 'Života na vagi' Josip Čapo finalistima otkrio tajnu uspjeha: 'Poderao sam sve tenisice!'

Vidno uzbuđeni i pomalo zatečeni, finalisti Ante, Marija, Nena, Dominik i Domagoj okupili su se oko čovjeka koji je prošao isti put kao i oni, ali s pobjedničkim ishodom.
Josip Čapo je došao podijeliti svoje iskustvo, odgovoriti na njihove strahove i otkriti im ključne elemente koji su njemu pomogli da održi rezultate i nakon showa. Kandidati su ga upijali pogledom, svjesni da pred njima stoji živi dokaz da je dugoročni uspjeh moguć.
Kad su ga upitali za tajnu njegovog nevjerojatnog gubitka od 35% tjelesne mase tijekom snimanja, Čapin odgovor bio je jednostavan, ali moćan. Nije govorio o kompliciranim vježbama ili rigoroznim dijetama, već o jednoj aktivnosti koju svatko može prakticirati - hodanju.
"Moraš brzim tempom hodati, davati sve od sebe", objasnio im je, a zatim dodao detalj koji savršeno ilustrira njegovu posvećenost: "Ja sam četvorici tenisica poderao. Eto, Maja je bila dobra pa mi je kupila, inače ne bih ni imao."
Njegova poznata uzrečica "Hodaj, pa hodaj" nije nastala kao marketinški slogan, već kao mantra koju je živio iz dana u dan. Naglasio je kako je upornost, čak i kad je bol prisutna, ključna. "Stisnuo sam zube, dao sve od sebe i evo... shvaćam što je želio reći: hodaj, pa hodam."
Čapo se nije ustručavao govoriti ni o najtežem dijelu procesa - povratku u stvarni svijet. Finalisti su mu priznali svoje najveće strahove.
Josip im je potvrdio da je taj strah opravdan. "Prvih tjedan dana, izgubljen si", priznao je, ali je odmah ponudio i rješenje. Naglasio je da je ključ uspjeha u okolini i podršci najbližih. "Moraš imati podršku. Ako nemaš podršku kod kuće, to onda ništa. Sve pada u vodu", rekao je odlučno, opisujući kako ga i danas supruga zaustavi kad krene prema hladnjaku u krivo vrijeme.
Savjetovao im je da sebe stave na prvo mjesto, ali i da budu svjesni da se život s obavezama kod kuće razlikuje od izoliranog okruženja u showu. "Prvo moraš sebe pronaći, a i svi drugi koji su ti pomagali moraju tebe pronaći jer si drukčiji."
Kao simboličan, ali snažan poticaj za budućnost, Čapo je finalistima donio poklone - majice sa svojim zaštitnim znakom, natpisom "Hodaj, pa hodaj". No, postojao je i mali trik. "Koje bi veličine majica da nosite, da ja vama dam motivaciju? Ja ću vam dati manje majice", rekao je uz osmijeh, pružajući im ne samo odjevni predmet, već i cilj kojem trebaju težiti.
