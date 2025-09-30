Emisije
Život na vagi

Pobjednik 'Života na vagi' Mislav bio na vjenčanju prijatelja iz showa, svi primijetili savršenu liniju

Pobjednik 'Života na vagi' Mislav i dalje je fit

RTL.hr
30.09.2025 15:04

Bivši kandidat 'Života na vagi' i pobjednik sedme sezone Mislav Šepić bio je na vjenčanju prijateljima iz showa. Silvija i Mislav u subotu su izrekli sudbonosno 'da', a Mislav to nikako nije mogao propustiti. Na vjenčanje je stigao sa suprugom, a ne možemo ne primijetiti kako je Mislav, skoro dvije godine nakon showa, i dalje izrazito fit.

Mislav, Život na vagi
Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

Prošle godine za RTL.hr otkrio je kako održava kilažu.

"Promijenio mi se život totalno, da je jednostavno nije, borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem u toj borbi. Treniram dva puta tjedno (čak sam i pomalo zavolio treninge), biciklom idem na posao i puno hodam tako da jedem apsolutno sve, ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti. Krećem se između 105 i 110 kilograma, a kad dođem do 110 kilograma, počnem kočiti", rekao je i dodao:

"Radim stvari koje prije nisam mogao, uživam u životu i živim ga punim plućima i zato velika hvala Životu na vagi i Edinu Mehmedoviću jer bez vas to ne bi bilo moguće, sam bi to teško postigao", naglasio je tada.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

