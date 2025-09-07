Emisije
Život na vagi

Počelo je žestoko! Ovo je deset trenutaka koji su obilježili prvi tjedan 'Života na vagi'

Prvi tjedan devete sezone showa 'Život na vagi' bio je sve samo ne lagan. U nastavku donosimo 10 ključnih trenutaka koji su obilježili prvi tjedan

RTL.hr
07.09.2025 22:00

Sezona je počela prvom preprekom na uzbrdici koja je pokazala tko je spreman boriti se za promjenu. Marijin humor olakšao je napetost, ali ozbiljnost izazova nitko nije mogao ignorirati. Ivica i Antonija, kandidati iz prošle sezone, vratili su se kako su i obećali.

Trener Edo i trenerica Mirna podijelili su kandidate u crveni i plavi tim. Od tog trenutka, svaki potez nosi dodatnu težinu jer sad se ne bore samo za sebe, nego i za svoju ekipu.

Iako se očekuje da trening bude fizički izazov, već u prvom tjednu pokazalo se koliko je i emocionalno zahtjevan. Kandidati su se, suočeni s vlastitim granicama, počeli otvarati i dijeliti osobne priče. Treneri su postali ne samo voditelji treninga, već i podrška u trenucima kada se pucanje događa iznutra, a ne izvana

Trener Edo nije bio zadovoljan Antonijinim angažmanom, pa je jasno i glasno izrazio razočaranje. Poruka je bila jasna svima, nema više mjesta izgovorima.

Plavi tim osvojio je prvi veliki izazov i imao priliku sabotirati crvene dodavanjem težine na vaganju. Umjesto toga, odlučili su se za šaku pijeska. Gesta koja je pokazala da čine više od tima.

Spor oko čišćenja i kuhanja prerastao je u žestoku raspravu. Tamara je prozvala Antoniju da se ne uključuje u timski rad, a atmosfera u kući naglo se promijenila.

 Neki kandidati srušili su vlastita očekivanja i postigli impresivne rezultate u samo tjedan dana, dok su drugi, unatoč trudu, ostali razočarani brojkama. Emocije su bile snažne, od suza radosnica do frustracije, ali svima je postalo jasno da je svaki gram koji nestane s vage rezultat borbe, i vanjske i unutarnje.

Povratnica Antonija doživjela je neuspjeh na vagi koji nitko nije očekivao. Unatoč uloženom trudu, rezultat je izostao, a razočaranje je bilo vidljivo.

Kao prva eliminirana kandidatkinja, Antonija se oprostila od showa, ali ne i od svog cilja. Gledajući videoporuku koju je snimila sama sebi na početku, podsjetila nas je koliko je važno ne zaboraviti zbog čega si krenuo.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

