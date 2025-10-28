Počeo finalni tjedan 'Života na vagi', kandidati u strahu od iznenađenja: 'Nitko nije otpisan!'

Nakon mjeseci napornih treninga, odricanja i pomicanja vlastitih granica, preostali natjecatelji suočavaju se s posljednjim izazovima, a tenzije rastu jer su treneri najavili tjedan pun preokreta

"Ne mogu vjerovati da ću izgovoriti ovu rečenicu... Zadnji paralelni trening ove sezone", izjavila je Mirna, dok se trener Edo nadovezao: "Zvuči mi gotovo nestvarno da ovo govorim. Polako je došao kraj." Iako su iscrpljeni, kandidati osjećaju i veliko uzbuđenje. "S obzirom na to da sam dogurala ovako daleko, osjećam se jako dobro, ali sam nekako nestrpljiva da vidim što me sve čeka, jer na kraju je uvijek najzanimljivije", poručila je Nena, sažimajući osjećaje svih prisutnih.

Ono što najviše brine kandidate jest neizvjesnost oko kriterija za ulazak u samo finale. U kući se naveliko nagađa o tome što bi ih moglo iznenaditi. Hoće li presuditi ukupan postotak izgubljene tjelesne mase, crvena linija na vaganju ili možda bodovi skupljeni u izazovima? "Glupo je uopće nagađati što bi se moglo dogoditi", zaključili su finalisti, svjesni da produkcija uvijek ima asa u rukavu. Rasprave o mogućim eliminacijama prije samog finalnog vaganja dodatno podižu tenzije. "Što ako ovaj tjedan kroz tjedan bude nekakva eliminacija? I na zadnju vagu stane samo troje ljudi", pitao se Dominik, dok su se ostali složili da je takav scenarij itekako moguć.

Treneri su bili jasni – borba tek počinje. "Apsolutno svi imate šansu ući u finale. Ljudi, nitko nije otpisan. Nitko!", odrješito je poručio Edo, dajući svima do znanja da opuštanja nema i da će se za pobjedu morati boriti do posljednjeg atoma snage. Dok su kandidati razmišljali o nadolazećim izazovima, treneri su primijetili kako ih je ostalo malo u prostranoj dvorani za vježbanje. "Jedino što primjećujem, s obzirom da smo u zadnjem ciklusu... Malo vas je. Izgubit ćete se na velikom terenu", primijetio je Edo i zatim zagonetno dodao rečenicu koja je sve ostavila bez teksta: "Mislim da je onda logično zapravo da malo napravimo gužvu. Pa neka gužva dođe!" Ova najava unijela je potpuni nemir među kandidate koji sada pokušavaju odgonetnuti što točno znači "napraviti gužvu". Sprema li se doista najveći preokret sezone koji bi mogao promijeniti sve?

