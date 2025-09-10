Emisije
Život na vagi

'Podsjećaš me na Antoniju!' Trenerica Mirna javno prozvala Mariju zbog zabušavanja

Marija je priznala da ne šeta kad Mirne nema, a trenerica nije skrivala razočaranje: 'Znači kad te ne gledam, sjediš?'

RTL.hr
10.09.2025 22:10

Na posljednjem treningu i pred samim vaganjem, atmosfera u kući 'Života na vagi' ponovno se zahuktala i to zbog iznenađujućeg priznanja Marije (25), koje je šokiralo i trenericu Mirnu i voditeljicu Antoniju Blaće. Sve je započelo kad je Marija, pomalo ležerno, Antoniji otkrila da se "ne trudi koliko bi mogla" i da navečer ne šeta, iako zna da je to jedan od ključnih zadataka. Mirna, koja je to slušala sa strane, odmah je reagirala: "Svatko od vas je dobio zadatak što mora raditi kad mene nema. Znači ti nisi svoj papirić odradila?"

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Marija je priznala da je dva puta bila u teretani sa Zvonom, ali ostatak dana sjedila. "A one druge dane što radiš dok drugi hodaju?", pitala ju je Mirna. "Sjedim", odgovorila je Marija bez puno okolišanja. Ta iskrenost iznenadila je trenericu, ali i pogodila. "Drago mi je što to prizna javno, barem mi ne radi to iza leđa." No onda je uslijedio udarac istine: "Kad te ja gledam, ti radiš. To me podsjeća na Antoniju od prošle sezone, a kad mene nema iskoristiš priliku da sjediš." U kameru je Marija iskreno rekla: "Meni treba netko tko će se na mene derati  'ajde, ajde, ajde'..." Je li ovo samo kriza motivacije ili znak da Marija gubi fokus?"

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

