Pogledajte kako je trener Edo rasplakao Domagoja: 'Ostvarili smo prijateljski odnos koji će se nastaviti i nakon ovog projekta'

"Zagreb predstavlja djetinjstvo, odrastanje, izlaske, prve ljubavi. To je jednostavno moj grad", rekao je. Kako su se približavali Maksimiru, slutnja je rasla. "Palo mi je na pamet da bi možda mogli ići na stadion, pošto Edo i ja gajimo istu ljubav prema Dinamu", priznao je Domagoj. U trenutku kada je ugledao stadion, emocije su ga svladale. "Krenula je suza iz oka. To je jednostavna, iskrena emocija. Fali mi to sve. Dugo vremena nisam bio na sjeveru", iskreno je kazao.

Za Edu, ovaj posjet bio je više od običnog izleta. "Odlazak na sjever, na mjesto gdje je proveo mladost, kruna je Domagojevog puta u 'Životu na vagi'. To je mjesto s kojim je izgubio kontakt upravo zbog problema s tjelesnom težinom", objasnio je trener.

Godinama je izbjegavao utakmice jer se fizički nije mogao popeti na tribinu. "Bilo je teško. Nakon te prometne, poslije svega, nema šanse", prisjetio se Domagoj posljednjeg pokušaja, dodajući kako je bio najviše ljut na sebe. "Bio sam najviše ljut sam na sebe jer sam se doveo u tu situaciju", priznao je Edi.