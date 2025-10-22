Pogledajte kako je trener Edo rasplakao Domagoja: 'Ostvarili smo prijateljski odnos koji će se nastaviti i nakon ovog projekta'

"Zagreb predstavlja djetinjstvo, odrastanje, izlaske, prve ljubavi. To je jednostavno moj grad", rekao je. Kako su se približavali Maksimiru, slutnja je rasla. "Palo mi je na pamet da bi možda mogli ići na stadion, pošto Edo i ja gajimo istu ljubav prema Dinamu", priznao je Domagoj. U trenutku kada je ugledao stadion, emocije su ga svladale. "Krenula je suza iz oka. To je jednostavna, iskrena emocija. Fali mi to sve. Dugo vremena nisam bio na sjeveru", iskreno je kazao.
Za Edu, ovaj posjet bio je više od običnog izleta. "Odlazak na sjever, na mjesto gdje je proveo mladost, kruna je Domagojevog puta u 'Životu na vagi'. To je mjesto s kojim je izgubio kontakt upravo zbog problema s tjelesnom težinom", objasnio je trener.
Godinama je izbjegavao utakmice jer se fizički nije mogao popeti na tribinu. "Bilo je teško. Nakon te prometne, poslije svega, nema šanse", prisjetio se Domagoj posljednjeg pokušaja, dodajući kako je bio najviše ljut na sebe. "Bio sam najviše ljut sam na sebe jer sam se doveo u tu situaciju", priznao je Edi.
Upravo je ta fizička nemoć, koja ga je odvojila od prijatelja i strasti, bila jedan od najvećih poraza. No, nakon 12 tjedana u showu, Domagoj je stajao pred istim tim stepenicama, ali kao drugačiji čovjek – lakši, jači i spreman vratiti ono što mu je oduzeto.
Ovaj osobni trenutak otkrio je i snažnu vezu koja se razvila između trenera i kandidata. Edo je istaknuo kako Domagoja vidi kao puno više od osobe koju trenira. "Domagoj je netko s kim dijelim dosta sličnih uvjerenja i životnih stavova. Brzo smo kliknuli i odlično se slažemo. Slobodno ću reći da smatram da smo ostvarili jedan prijateljski odnos za koji se nadam da će se nastaviti i nakon ovog projekta", otkrio je Edo.
Dok su se penjali prema vrhu sjeverne tribine, korak po korak, Domagoj nije ni slutio što ga čeka. A tamo, na sredini tribine, stajali su njegovi najbliži prijatelji i kumovi. "Iznenađenje koje nisam mogao ni u krajnjim mislima očekivati. Moji kumovi, moji prijatelji... dočekali su me na sredini tribine. Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života", rekao je Domagoj kroz suze, grleći ljude koje dugo nije vidio na njihovom "svetom mjestu". "Nakon onog Trakošćana, ovo je bilo još jedno veliko punjenje baterija. Definitivno mi daje još veću snagu za kraj", zaključio je vidno potresen, ali sretan. Ovaj dan na Maksimiru za njega je bio dokaz da je sve moguće i da je napokon spreman staviti sebe i svoje zdravlje na prvo mjesto.
