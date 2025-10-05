Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!

"Jel vi znate onu štoriju o Katarini?" upitao je Dominik, a zatim zapjevao stihove koji su svima poznati, ali s novom junakinjom u glavnoj ulozi: "Kad Katarina muti jaja, zamuti pamet svima i svaki dan sve je slaja." Legendarna 'Nadalina' Olivera Dragojevića i Borisa Dvornika tako je dobila svoju verziju u 'Životu na vagi', a posvećena je, naravno, njihovoj kolegici iz showa, Katarini.

Ovaj trenutak veselja bio je posebno dirljiv jer je uslijedio nakon odlaska jednog od omiljenih kandidata, Galle, čiji je matematički proračun, kako kažu, presudio njegovom ispadanju. Ipak, umjesto da tuguju, kandidati su odlučili slaviti zajedništvo. "Ljudi dragi, mi pjevamo, a Galle, nažalost, nema", rekao je jedan od njih, pokazujući kako se humorom i podrškom bore protiv pritiska. Pjesma o Katarini nastavila se u dobrom raspoloženju. Ovi spontani trenuci zajedništva pokazuju da 'Život na vagi' nije samo borba s kilogramima, već i priča o prijateljstvu, podršci i malim životnim radostima koje natjecateljima daju snagu da nastave dalje na svom putu transformacije. Iako je pred njima još mnogo izazova, pjesma i smijeh zasigurno će im biti najbolji saveznici.