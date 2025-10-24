Emisije
Život na vagi

Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Marije, trener Edo se prisjetio početaka: 'Hvatala se za koljena kao da sutra ne postoji!'

Dok je promatrao Mariju kako s lakoćom izvodi vježbe, Edo nije mogao sakriti oduševljenje. Odlučio je s njom i gledateljima podijeliti sjećanje na njezine prve, iznimno teške dane u showu

RTL.hr
24.10.2025 09:00

"Zanimljivo mi je promatrati Mariju kao jednu natjecateljicu za koju znam, baš konkretno na toj vježbi, da je imala problema od samog početka", započeo je Edo, vraćajući film unatrag. "Ja se sjećam kad si došla, nisi mogla napraviti ni jedan trbušnjak. Nisi mogla ni ustati", rekao je, slikovito opisujući njezinu borbu: "Hvatala se za ona koljena kao da sutra ne postoji."

I sama Marija potvrdila je da se osjećala potpuno drugačije. "Prije nisam mogla apsolutno ništa. Bila sam, ajmo reći, troma", priznala je, prisjećajući se osjećaja nemoći koji je danas daleko iza nje.

Kontrast između Marije s početka showa i Marije danas je golem. Trener Edo s ponosom je istaknuo ključnu razliku koja pokazuje srž njezine transformacije.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Na pitanje kako se ona osjeća kad vidi toliku razliku, Marija je s osmijehom na licu rekla: "Vjeruj mi, lijepo mi je to vidit. I da se brže ustanem." Ta jednostavna rečenica sažela je suštinu njezina uspjeha - ne radi se samo o broju izgubljenih kilograma, već o povratku osnovnih tjelesnih funkcija i osjećaja lakoće u vlastitom tijelu. Svoj napredak pripisuje čvrstoj odluci i jasnom cilju. "Definitivno imam svoj cilj. Znači, dogurati do kraja, da budem iznad zelene linije i da uđem u finale. Još je malo vremena ostalo", odlučno je poručila.

Marijina priča postala je simbol ustrajnosti i dokaz da se uz predan rad i pravu podršku mogu prevladati i naizgled nepremostive prepreke. Njezina transformacija, od djevojke koja se borila za svaki pokret do natjecateljice koja vježbe odrađuje s lakoćom, služi kao snažna inspiracija ne samo ostalim kandidatima, već i svima onima koji prate njihove životne bitke ispred malih ekrana.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

