Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Marije, trener Edo se prisjetio početaka: 'Hvatala se za koljena kao da sutra ne postoji!'

"Zanimljivo mi je promatrati Mariju kao jednu natjecateljicu za koju znam, baš konkretno na toj vježbi, da je imala problema od samog početka", započeo je Edo, vraćajući film unatrag. "Ja se sjećam kad si došla, nisi mogla napraviti ni jedan trbušnjak. Nisi mogla ni ustati", rekao je, slikovito opisujući njezinu borbu: "Hvatala se za ona koljena kao da sutra ne postoji."

I sama Marija potvrdila je da se osjećala potpuno drugačije. "Prije nisam mogla apsolutno ništa. Bila sam, ajmo reći, troma", priznala je, prisjećajući se osjećaja nemoći koji je danas daleko iza nje.

Kontrast između Marije s početka showa i Marije danas je golem. Trener Edo s ponosom je istaknuo ključnu razliku koja pokazuje srž njezine transformacije.