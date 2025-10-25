Emisije
Život na vagi

Pogledajte nevjerojatnu transformaciju! Nena iz 'Života na vagi' u šoku pred ekranom: 'Kao da su presadili drugo lice na ovo tijelo!'

Emocije su dosegle vrhunac kada su na ekranu ugledali snimke s početka svog putovanja, a prizori starih verzija sebe izazvali su lavinu suza, nevjerice i, konačno, nevjerojatne motivacije

RTL.hr
25.10.2025 11:00

Posebno potresna bila je reakcija jedne od natjecateljica, Nene, čiji je šokirani uzvik sažeo bit cijelog iskustva. Dok su se na ekranu redale snimke prvog dana u kući, kandidati su nijemo promatrali ljude koje su jedva prepoznavali. Za Nenu je taj trenutak bio posebno težak. Prekrivši lice rukama, jedva je uspijevala gledati. "Gledam se na tom ekranu i ono... katastrofa", iskreno je priznala, vidno potresena. "Koliko sam sebe zamišljala i gledala nekako u ogledalu i koliko mi je to bilo ružno, sad kad sam to vidjela na tom ekranu, nekako mi je sve još više ružno nego što mi je bilo onako uživo." 

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

