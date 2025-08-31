Pogledajte prve fotografije sa seta 'Života na vagi'!

Sutra na RTL-u počinje deveta sezona 'Života na vagi'! U slikovitom etno selu Zaboky u srcu Zagorja, 18 kandidata odlučilo je napraviti najveći zaokret u svom životu - suočiti se s kilogramima, lošim navikama i strahovima koji su ih godinama sputavali

icon-close

Na tom putu nisu sami - uz njih su treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović. Vrlo su otvoreni i iskreni u artikulaciji svog fizičkog i emotivnog stanja", kaže Edo dok Mirna naglašava: Puno je humora među ekipom i međusobne podrške."

icon-expand Život na vagi FOTO: RTL

U show se vraća i Antonija Blaće, ovaj put u ulozi voditeljice, spremna biti najveća podrška kada je najteže. Poseban je osjećaj biti uz kandidate dok mijenjaju svoje živote", istaknula je Antonija.

icon-expand Život na vagi FOTO: RTL

Već od prvih trenutaka nove sezone kandidati će se suočiti s brojnim izazovima - fizičkim, emocionalnim i onima koji testiraju njihovu snagu i odlučnost, a gledatelji će sigurno s posebnom pažnjom pratiti svaki njihov korak prema boljem životu. Ne podcjenjuj zagorske brege!" poručuje Mirna dok Edo dodaje da upravo 'favoriti iz sjene' često naprave najveću transformaciju i iznenade cijelu regiju.

icon-expand Život na vagi FOTO: RTL

icon-expand Život na vagi FOTO: RTL