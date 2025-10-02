Pogledajte što su kandidati 'Života na vagi' radili kad su mislili da ih nitko ne gleda: Frižider pun slastica bio je najveće iskušenje do sada!

Dok su treneri bili odsutni, kandidatima je na raspolaganje stavljen televizor s pristupom platformi VOYO i, što je još važnije, frižider krcat slasticama, grickalicama i primamljivim pićima. "Naši kandidati mogli su uživati u nekoliko stvari. Jedna od njih je, recimo, koristiti TV i frižider prepun slastica, slanica i krasnih pića", objasnila je Antonija dok su kandidati s nevjericom gledali jedni u druge. Snimke nadzornih kamera počele su se redati, a napetost je rasla. Prvo je otkriveno da je najveći porok kandidata zapravo bio ekran. "Izgleda da je svima malo više nedostajalo ekrana pa su proveli skoro cijeli tjedan ispred platforme VOYO", otkrila je Antonija uz smijeh, dodavši kako su najviše gledali "Život na vagi".

Ipak, bilo je i onih koje je zov frižidera privukao u sitne noćne sate. Kamere su uhvatile nekoliko "noćnih ptica" kako se šuljaju. Jedan od kandidata pravdao se da je samo htio osjetiti miris. Iako je bilo nekoliko "grijeha" u pokušaj, jedan čips, jedan smoki, jedna kockica čokolade dogodilo se nešto nevjerojatno. Nitko od kandidata nije se predao iskušenju i uistinu zlorabio ponuđene delicije. "Stvarno, svaka čast. Niste se predali ovom iskušenju. Bravo!", pohvalila ih je Antonija, a s njom su se složili i treneri. Kandidati su objasnili kako im je međusobno bilo neugodno da netko nešto pojede, ali i priznali: "Znali su da je tu kamera."

