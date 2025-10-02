Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Pogledajte što su kandidati 'Života na vagi' radili kad su mislili da ih nitko ne gleda: Frižider pun slastica bio je najveće iskušenje do sada!

Nakon tjedna u kojem su glavne trenere, Mirnu Čužić i Edu Mehmedovića, mijenjali Andrea Solomun i Stjepan Ursa, kandidati popularnog showa 'Život na vagi' dočekali su njihov povratak s mješavinom uzbuđenja i strepnje

RTL.hr
02.10.2025 09:00

Dok su treneri bili odsutni, kandidatima je na raspolaganje stavljen televizor s pristupom platformi VOYO i, što je još važnije, frižider krcat slasticama, grickalicama i primamljivim pićima. "Naši kandidati mogli su uživati u nekoliko stvari. Jedna od njih je, recimo, koristiti TV i frižider prepun slastica, slanica i krasnih pića", objasnila je Antonija dok su kandidati s nevjericom gledali jedni u druge. Snimke nadzornih kamera počele su se redati, a napetost je rasla. Prvo je otkriveno da je najveći porok kandidata zapravo bio ekran. "Izgleda da je svima malo više nedostajalo ekrana pa su proveli skoro cijeli tjedan ispred platforme VOYO", otkrila je Antonija uz smijeh, dodavši kako su najviše gledali "Život na vagi".

Galla i Zoran, Život na vagi
Galla i Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Ipak, bilo je i onih koje je zov frižidera privukao u sitne noćne sate. Kamere su uhvatile nekoliko "noćnih ptica" kako se šuljaju. Jedan od kandidata pravdao se da je samo htio osjetiti miris. Iako je bilo nekoliko "grijeha" u pokušaj, jedan čips, jedan smoki, jedna kockica čokolade dogodilo se nešto nevjerojatno. Nitko od kandidata nije se predao iskušenju i uistinu zlorabio ponuđene delicije. "Stvarno, svaka čast. Niste se predali ovom iskušenju. Bravo!", pohvalila ih je Antonija, a s njom su se složili i treneri. Kandidati su objasnili kako im je međusobno bilo neugodno da netko nešto pojede, ali i priznali: "Znali su da je tu kamera."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi voyo
Moglo bi te zanimati

Crveni uvjereni u pobjedu, plavci se nadaju čudu: 'Imam neki loš osjećaj'

Ona je Selena Gomez 'Života na vagi'! Skinula je 30 kilograma, a njezina transformacija danas oduzima dah

Kaos u plavom timu: Zvone sazvao hitni sastanak, Josipa ga presjekla: 'Sve se čulo na kameri!'

Plavi tim iz 'Života na vagi' nazdravio vinom tik pred vaganje: 'Šteta je propustiti priliku'

'Prva je Kate počela plakati, a onda sam i ja': Emotivni slom plavog tima nakon dirljivih poruka najmilijih

'Ja, ja, ja, uvijek samo ja'! Kandidati 'Života na vagi' bez milosti o kandidatu: 'Ne vidi dalje od svog nosa'