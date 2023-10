Poljuljali su se odnosi u plavom timu: 'Do mene je došlo da si rekla da sam kalkulator'

Jure Dundović na sastanku plavog tima prozvao je Ninu Bandić jer je načuo da mu priča iza leđa. "Rekla je da sam kalkulator, da sam smislio poredak kako će tko ići van. Ne kužim kako sam ispao kalkulator", pojadao se Jure.

"Do mene je došlo od više ljudi da ti i Martin razgovarate o tome kako će tko ispasti i da sam ja jedna od osoba koja bi mogla uskoro ispasti", rekla je Nina i dodala kako se zbog toga osjeća loše.

"To je jedino moje komentiranje tko bi mogao kada ići. Ti znaš da kod tebe postoje oscilacije, ideš gore-dolje. Rekao sam da će ti jedino doći u jednom trenutku da ideš van. To je jedina solucija kada sam rekao da ćeš izaći. Čak sam rekao da ste Dajana i ti finalistice. Što god da je došlo do tebe, mogu ti reći da su to dezinformacije jer ja to nisam rekao", rekao je Jure.

Martin se nadovezao i rekao kako smatra da je crveni tim ljubomoran na njihove odlične odnose te da samo žele zavadu.

Složili su se kako im komunikacija u posljednje vrijeme nije dobra. "Nadam se da sve možemo riješiti komunikacijom, puno smo jači od onoga što mislimo", rekla je Nina.

