Popularni balkanski gamer GallaSandalla stiže u 'Život na vagi'!

Zagrepčanin Ivan , poznat kao GallaSandalla , ima oko pola milijuna pratitelja na raznim društvenim mrežama te svojom kreativnošću neprestano privlači publiku. Živi ono što voli, a poslom influencera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama uspješno spaja maštovitost i poduzetnički duh. Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija", otkriva 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi.

Opisuje se kao poduzetnik i vizionar, ali i kao iskrena, velikodušna i pouzdana osoba. Ivanov glavni motiv je pokazati sebi i drugima kako je zdravlje prioritet te da je sposoban napraviti velike promjene. Priznaje da višak kilograma vidi više kao izazov nego kao prepreku i smatra da je upravo sada pravi trenutak za novi početak.

Iako je bio meta uvreda zbog težine, njegovo samopouzdanje ostalo je netaknuto. Ivan pritom naglašava da ga to nikad nije pretjerano diralo. Ipak, zabrinjava ga zdravlje i boji se prerane smrti. Zato se prijavio u 'Život na vagi' s jasnom namjerom da stavljajući brigu o tijelu na prvo mjesto - svoj život preokrene nabolje.