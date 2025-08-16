Emisije
Život na vagi

Poruka Željke Mateše novim kandidatima 'Života na vagi': 'Samo hrabro - nema odustajanja!'

Željka kaže da je 'Život na vagi' jedna od najboljih stvari koje su joj se dogodile posljednjih pet godina

16.08.2025 09:33

Kad je prije nekoliko godina Željka Mateša sa 175 kilograma zakoračila u show 'Život na vagi', nije ni slutila da će joj se za samo 200-tinjak dana život promijeniti iz temelja. Danas, gledajući unatrag, bez zadrške kaže: "'Život na vagi' je jedna od najboljih stvari koje su mi se dogodile posljednjih pet godina. Svakako je prekretnica života."

Željka Mateša
Željka Mateša FOTO: Privatni album

Od te prekretnice nastala je nova Željka - fizički lakša za više od 80 kilograma, a psihički snažnija nego ikad prije. Njezin najveći uspjeh nije samo u brojci na vagi nego u uvjerenju koje je izgradila. "Psihička promjena je najvažnija, zato što sam uspjela uvjeriti samu sebe da je moguće ako radiš i ne odustaneš - i tada rezultat ne izostaje", odlučno kaže.

Željka Mateša
Željka Mateša FOTO: RTL

Danas joj svakodnevicu ispunjavaju treninzi i šetnje u društvu njezina psa Belle. Teretanu posjećuje triput tjedno - treninzi su sada mirnijeg tempa, a prehrana je bogatija kalorijama, ali i dalje pomno planirana jer, kako kaže, navike koje je stekla u showu ostale su dio njezine svakodnevice. Nakon dvije godine strpljivog čekanja nada se da će na zimu doći na red za operaciju uklanjanja viška kože. Svjesna je da prednost imaju oni kojima je zahvat potreban iz zdravstvenih razloga, ali svoj trenutak vidi kao zasluženu nagradu za sav uloženi trud.

Željka Mateša s partnerom
Željka Mateša s partnerom FOTO: Privatni album

Jednako važna transformacija dogodila se i u njezinu srcu - upoznala je čovjeka koji je strpljenjem i razumijevanjem, kako Željka kaže, polako liječio svaki slomljeni komadić. "Naš odnos nije savršen i nije kao iz bajke, ali je naša savršena bajka", otkriva i dodaje kako je njezin partner podržava u vježbanju, razumije njezinu potrebu za zdravom prehranom i daje joj prostor da ostane vjerna sebi.

Željka Mateša s partnerom
Željka Mateša s partnerom FOTO: RTL

Željka s posebnom toplinom govori o svojoj djeci. Dvoje starije krenulo je svojim putem, a najmlađi sin ostao je s njom. Šetnje i razgovori s njim jedno su od najvećih zadovoljstava njezina dana. "Djeca su moj najveći ponos", priznaje i otkriva kako je u kontaktu i s bivšim natjecateljima šeste sezone showa; Šteficom, Zuzanom i Tomom, koji joj i danas pružaju veliku potporu i motivaciju.

Željka Mateša
Željka Mateša FOTO: RTL

A kad je pitate kako može motivirati kandidate devete sezone showa, kaže: "Jedini je put do cilja da ne odustanete i budete ustrajni. Čim izostane jedna od te dvije stavke, rezultata neće biti. Zato samo hrabro naprijed!" kaže Željka koja je svojom snagom i upornošću izgradila život kakav želi.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

