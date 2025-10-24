Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

'Poslije jedenja nema kajanja!' Ante šokirao u 'Životu na vagi', kolege ga u nevjerici gledale: 'Čovječe, promašio si show!'

Pravila su bila jasna: svaka pojedena štrukla donosi 0,2 kilograma prednosti na vagi. No, cijena je bila visoka. Voditeljica je otkrila da slana verzija sadrži oko 300, a slatka 320 kalorija. Za kandidate koji se mjesecima bore sa svakim gramom i paze na svaki uneseni zalogaj, ovo je bio ogroman rizik

RTL.hr
24.10.2025 20:45

Od samog početka, Ante je dao do znanja da ne namjerava taktizirati. "Ja se ničega ne bojim. Ja idem kako sam i ušao u ovaj show. Bez straha", izjavio je samouvjereno i krenuo s narudžbama. Dvije slane, pa dvije slatke, pa opet... Njegove su narudžbe odjekivale prostorijom dok su ga ostali kandidati gledali s mješavinom čuđenja, divljenja i blage osude.

Dok su tanjuri pristizali, a Ante ih bez problema praznio, napetost je rasla. Nije brojao kalorije, nije mario za poglede sa strane. Na pitanje je li svjestan koliko je pojeo, samo je odmahnuo rukom: "Nisam ti ja, dok je matematičar?"

Njegov pristup nije prošao bez komentara. "Mislim, Ante, da si fulao show", dobacio mu je Dominik u jednom trenutku, aludirajući na to da je cilj emisije mršavljenje, a ne prejedanje.

Svoj je potez objasnio jednostavno, kao priliku koja se ne propušta. "Što, kad ću ponovo u Zagorje? Sad mi je šansa da jedem štrukle", rekao je, pokazujući da je za njega ovo bilo više od puke borbe za prednost – bio je to trenutak uživanja u životu.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Kad se podvukla crta, brojke su bile zapanjujuće. Ante je naručio ukupno dvanaest štrukli, a pojeo ih je sedam - pet slatkih i dvije slane. Konačni račun: nevjerojatnih 2200 kalorija.

Reakcije su bile burne. "Meni to stvarno nije jasno. Pojesti 2200 kalorija... To je cjelodnevni kalorijski unos ovdje, s obzirom na to da on ne može baš puno trenirati. Teško će biti", zabrinuto je prokomentirala Josipa, izražavajući sumnju u isplativost njegove strategije.

No, Antin potez, koliko god riskantan bio, na kraju mu je donio pobjedu u iskušenju i vrijednu prednost od 1,4 kilograma na vagi. Ipak, istovremeno je na sebe natovario ogroman kalorijski teret koji će morati potrošiti u svega nekoliko dana. Njegov potez podijelio je kandidate i gledatelje. Jedni ga vide kao hrabrog taktičara koji je spreman na sve za pobjedu, dok drugi smatraju da je njegov čin bio nepromišljen i u suprotnosti s temeljnom idejom showa. Bilo kako bilo, Ante je još jednom dokazao da igra po svojim pravilima, a hoće li mu se ovaj rizik na kraju isplatiti, pokazat će posljednje vaganje prije finala.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

život na vagi voyo
Život na vagi

Kandidati pali pred iskušenjem: Dominik pojeo 1880, a Ante 2200 kalorija i osigurao ključnu prednost na vagi!

Život na vagi

Zagorskim štruklama do prednosti na vagi: Isplati li se rizik?

Moglo bi te zanimati

Nena iz 'Života na vagi' iskreno o Zvonimirovom odlasku i strategijama: 'Bio je žrtveno janje'

U 'Životu na vagi' počinje nemilosrdna borba za finale: 'Sve su karte otvorene!'

Evo što Antu iz 'Života na vagi' znatno izdvaja od drugih: 'Svi želimo biti kao on! To je vrijedno divljenja'

Nova taktika plavog tima? Ante bez dlake na jeziku: 'Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se, još uvijek su tu'

Domagoj iz 'Života na vagi' se slomio pred kamerama, djedova životna lekcija ganula sve: 'Bio bi sretan zbog mog pothvata'

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' bez zadrške: 'Josipa je u top tri kandidata, od srca joj želim pobjedu i taj novac!'