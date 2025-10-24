'Poslije jedenja nema kajanja!' Ante šokirao u 'Životu na vagi', kolege ga u nevjerici gledale: 'Čovječe, promašio si show!'

Od samog početka, Ante je dao do znanja da ne namjerava taktizirati. "Ja se ničega ne bojim. Ja idem kako sam i ušao u ovaj show. Bez straha", izjavio je samouvjereno i krenuo s narudžbama. Dvije slane, pa dvije slatke, pa opet... Njegove su narudžbe odjekivale prostorijom dok su ga ostali kandidati gledali s mješavinom čuđenja, divljenja i blage osude.

Dok su tanjuri pristizali, a Ante ih bez problema praznio, napetost je rasla. Nije brojao kalorije, nije mario za poglede sa strane. Na pitanje je li svjestan koliko je pojeo, samo je odmahnuo rukom: "Nisam ti ja, dok je matematičar?"

Njegov pristup nije prošao bez komentara. "Mislim, Ante, da si fulao show", dobacio mu je Dominik u jednom trenutku, aludirajući na to da je cilj emisije mršavljenje, a ne prejedanje.

Svoj je potez objasnio jednostavno, kao priliku koja se ne propušta. "Što, kad ću ponovo u Zagorje? Sad mi je šansa da jedem štrukle", rekao je, pokazujući da je za njega ovo bilo više od puke borbe za prednost – bio je to trenutak uživanja u životu.