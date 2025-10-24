'Poslije jedenja nema kajanja!' Ante šokirao u 'Životu na vagi', kolege ga u nevjerici gledale: 'Čovječe, promašio si show!'

Od samog početka, Ante je dao do znanja da ne namjerava taktizirati. "Ja se ničega ne bojim. Ja idem kako sam i ušao u ovaj show. Bez straha", izjavio je samouvjereno i krenuo s narudžbama. Dvije slane, pa dvije slatke, pa opet... Njegove su narudžbe odjekivale prostorijom dok su ga ostali kandidati gledali s mješavinom čuđenja, divljenja i blage osude.
Dok su tanjuri pristizali, a Ante ih bez problema praznio, napetost je rasla. Nije brojao kalorije, nije mario za poglede sa strane. Na pitanje je li svjestan koliko je pojeo, samo je odmahnuo rukom: "Nisam ti ja, dok je matematičar?"
Njegov pristup nije prošao bez komentara. "Mislim, Ante, da si fulao show", dobacio mu je Dominik u jednom trenutku, aludirajući na to da je cilj emisije mršavljenje, a ne prejedanje.
Svoj je potez objasnio jednostavno, kao priliku koja se ne propušta. "Što, kad ću ponovo u Zagorje? Sad mi je šansa da jedem štrukle", rekao je, pokazujući da je za njega ovo bilo više od puke borbe za prednost – bio je to trenutak uživanja u životu.
Kad se podvukla crta, brojke su bile zapanjujuće. Ante je naručio ukupno dvanaest štrukli, a pojeo ih je sedam - pet slatkih i dvije slane. Konačni račun: nevjerojatnih 2200 kalorija.
Reakcije su bile burne. "Meni to stvarno nije jasno. Pojesti 2200 kalorija... To je cjelodnevni kalorijski unos ovdje, s obzirom na to da on ne može baš puno trenirati. Teško će biti", zabrinuto je prokomentirala Josipa, izražavajući sumnju u isplativost njegove strategije.
No, Antin potez, koliko god riskantan bio, na kraju mu je donio pobjedu u iskušenju i vrijednu prednost od 1,4 kilograma na vagi. Ipak, istovremeno je na sebe natovario ogroman kalorijski teret koji će morati potrošiti u svega nekoliko dana. Njegov potez podijelio je kandidate i gledatelje. Jedni ga vide kao hrabrog taktičara koji je spreman na sve za pobjedu, dok drugi smatraju da je njegov čin bio nepromišljen i u suprotnosti s temeljnom idejom showa. Bilo kako bilo, Ante je još jednom dokazao da igra po svojim pravilima, a hoće li mu se ovaj rizik na kraju isplatiti, pokazat će posljednje vaganje prije finala.
